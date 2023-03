Najlepszy zespół w tym sezonie NHL poniósł porażkę

Zdecydowanie najlepszy zespół sezonu zasadniczego zawodowej ligi NHL Boston Bruins przegrał u siebie 1:2 z walczącymi o udział w play off hokeistami Nashville Predators. Bostończycy ponieśli porażkę po serii siedmiu wygranych spotkań.

Bruins dominują w rozgrywkach. Jako pierwsi zapewnili sobie nie tylko udział w play off, ale także mistrzostwo konferencji. Są na dobrej drodze do poprawienia rekordu ligi pod względem liczby zdobytych punktów w sezonie zasadniczym. Jeśli w ośmiu pozostałych meczach zdobędą 14 punktów, to poprawią osiągnięcie Montreal Canadiens (132 pkt) sprzed blisko pół wieku (1976/77).

ZOBACZ TAKŻE: NHL: 200. gol Gallaghera, 300. Draisaitla Wtorkowa porażka utrudniła im nieco to zadanie. Goście objęli prowadzenie pod koniec drugiej tercji po golu Cody'ego Glassa, a na 2:0 podwyższyli, gdy w końcówce spotkania dążący do wyrównania Bruins wycofali bramkarza i Cole Smith posłał krążek do pustej siatki. Tuż przed końcową syreną honorowego gola dla gospodarzy zdobył David Pastrnak, notując 52. trafienie w sezonie.

DK, PAP