To on zastąpi Gaurdiolę w Manchesterze City? Najpoważniejszy kandydat

W żadnym innym klubie Guardiola nie pracował tak długo jak obecnie w Manchesterze. Swoją menedżerską karierę rozpoczął w 2008 roku w Barcelonie, którą prowadził z wielkimi sukcesami do 2012 roku. W tym okresie wygrał z "Dumą Katalonii" wszystko co było możliwe do wygrania, z dwoma triumfami Ligi Mistrzów na czele. Do dziś mówi się, że "Blaugrana" pod jego wodzą była najlepsza w historii klubu i jedną z najlepszych w historii futbolu klubowego w Europie.

Katalończyk w 2013 roku przeniósł się do Bayernu. Przez trzy lata pracy zdominował z "Die Roten" krajowe zmagania, ale nie odniósł sukcesu w Champions League. W 2016 roku został mianowany menedżerem Manchesteru City.

Posiadając praktycznie nieograniczony budżet Guardiola miał zbudować zespół, który przede wszystkim sięgnie po zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Dokonania tej sztuki był najbliżej w 2021 roku, kiedy dotarł do finału. Przegrał w nim z Chelsea.

ZOBACZ TAKŻE: Co się dzieje z Lewandowskim? Zbigniew Boniek tłumaczy! „Święte prawo”

Na osłodę dla kibiców "The Citizens", ich zespół dominuje od kilku lat w Premier League. Pod wodzą Guardioli ekipa z błękitnej części Manchesteru już czterokrotnie zdobyła mistrzostwo Anglii i wciąż liczy się w walce o piąty tytuł w tym sezonie.

Kontrakt Guardioli z "Obywatelami" jest ważny do 2025 roku. Mówi się, że sam zainteresowany nie będzie chciał przedłużać umowy, a jeżeli w tym okresie klub nie wygra Ligi Mistrzów, również włodarze City nie będą kwapić się do jego zatrzymania. Z drugiej strony, ewentualny triumf w tych rozgrywkach również będzie stanowił pretekst do rozstania się, jako zwieńczenie kilkuletniej pracy.

Kto mógłby zostać jego następcą w niedalekiej przyszłości? Kandydatów z najwyższej półki nie brakuje, ale na pierwszym miejscu często pojawia się nazwisko Luisa Enrique, który niedawno przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Hiszpanii.

Nazwisko 52-letniego Enrique wciąż jest jednak gorące na rynku menedżerskim. W latach 2014-2017 starszy o rok od Guardioli szkoleniowiec nawiązał do pięknej ery Barcelony pod wodzą swojego młodszego rodaka i zdobył z nią dwa mistrzostwa kraju, trzy Puchary Króla i przede wszystkim Ligę Mistrzów.

📰‼ "Si Guardiola se va, el City quiere a Luis Enrique"



🚨 La exclusiva de @JavidelaPena, portada de @elchiringuitotv. pic.twitter.com/Mhu9YD4hvn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 29, 2023

To właśnie według hiszpańskich mediów Enrique ma zostać nowym szkoleniowcem Manchesteru City, który chce kontynuować trenerską filozofię z Półwyspu Iberyjskiego.

Manchester City w tym sezonie wciąż pozostaje w grze o najważniejsze trofea. W Premier League plasuje się na drugim miejscu z ośmioma punktami straty do prowadzącego Arsenalu, ale jednym meczem rozegranym mniej. W Lidze Mistrzów ekipa Guardioli zagra w ćwierćfinale z Bayernem Monachium.