ZAKSA wygrała z Perugią! Kapitalny mecz polskiego klubu w półfinale Ligi Mistrzów

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała z Sir Sicoma Monini Perugia 3:1 w pierwszym spotkaniu półfinałowym Ligi Mistrzów siatkarzy. Mecz rewanżowy zostanie rozegrany we Włoszech w czwartek 6 kwietnia.

Kędzierzynianie rozpoczęli to spotkanie z animuszem. Zaskoczyli rywali urozmaiconą zagrywką, byli skuteczniejsi w ataku i szybko uzyskali przewagę (7:3). Utrzymywali ją w środkowej części seta (16:9). Rywale poderwali się do walki, zmniejszyli straty – gdy asem popisał się Jesus Herrera, było 17:13. Końcówka należała jednak do ZAKSY, która pewnie zmierzała po zwycięstwo. Przypieczętowała je przestrzelona zagrywka Wilfredo Leona (25:18).

Zobacz także: Doświadczony siatkarz podjął decyzję! Wiadomo, gdzie zagra w przyszłym sezonie

Druga odsłona była zdecydowanie bardziej wyrównana, a przewaga przechodziła z rąk do rąk. Po asie serwisowym Aleksandra Śliwki było 8:6, ale goście odpowiedzieli punktową zagrywką Leona (9:9). Później ZAKSA prowadziła 15:13, ale rywale wygrali pięć kolejnych akcji (16:18) i długo utrzymywali przewagę. Dobrze prezentował się Herrera (8/10 w ataku), który jednak w końcówce popełnił błąd dotknięcie siatki, po którym ZAKSA wyrównała (23:23). Później kędzierzynianie mieli piłkę setową; w kolejnej akcji mogli zamknąć tę partię, ale kiks po ich stronie dał punkt rywalom. Perugia wykorzystała sytuację, wygrała koleje akcje, kończąc seta blokiem (24:26).

Podrażniona ZAKSA udanie rozpoczęła trzecią partię. David Smith popisał się asem (2:0), później gospodarze prowadzili 10:7, kolejnego asa dołożył Łukasz Kaczmarek (12:8). W środkowej części seta różnica wzrosła do pięciu oczek (16:11), a gdy dwie kolejne akcje skończył Bartosz Bednorz, było 20:14. Przyjezdni jeszcze włączyli się do walki, zmniejszyli straty (22:19), ale ich serię przerwał Bednorz. Dwa brakujące punkty dały ZAKSIE błędy rywali (25:19).

Set numer cztery rozpoczął się od mocnego uderzenia ZAKSY (4:0). Perugia zmniejszyła różnicę (10:8), ale w środkowej części seta gospodarze odskoczyli na pięć oczek (15:10). Wówczas poszła seria siatkarzy Perugii przy zagrywkach Simone Giannellego i po ataku blok-aut Kamila Semeniuka było 15:14. ZAKSA miała jednak w swych szeregach znakomicie dysponowanego Bednorza i odbudowała przewagę (21:17). Jeszcze Leon posłał z zagrywki petardę w dziewiąty metr (21:19), ale końcówka należała do kędzierzynian. Punktowy blok gospodarzy zakończył to spotkanie (25:22).



Skrót meczu ZAKSA - Perugia:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Bartosz Bednorz (23), Łukasz Kaczmarek (14), David Smith (11) – ZAKSA; Wilfredo Leon (17), Jesus Herrera (14) – Perugia. MVP: Bartosz Bednorz (20/34 = 59% skuteczności w ataku + 3 bloki).

W drużynie z Perugii zagrał były siatkarz ZAKSY Kamil Semeniuk. Przyjmujący wszedł na zmiany w trzech pierwszych setach, a w czwartym pojawił się na boisku od początku. Zdobył trzy punkty (3/5 w ataku).

Spotkanie rewanżowe odbędzie się w czwartek 6 kwietnia we Włoszech. Broniąca trofeum ZAKSA musi wygrać na wyjeździe przynajmniej dwa sety, by awansować. W przypadku porażki 0:3 lub 1:3 decydować będzie "złoty set".

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Sir Sicoma Monini Perugia 3:1 (25:18, 24:26, 25:19, 25:22)

ZAKSA: Aleksander Śliwka, David Smith, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Bednorz, Dmytro Paszycki, Marcin Janusz – Erik Shoji (libero) oraz Bartłomiej Kluth. Trener: Tuomas Sammelvuo.

Perugia: Oleg Płotnicki, Flávio Gualberto, Kamil Rychlicki, Wilfredo León, Roberto Russo, Simone Giannelli – Massimo Colaci (libero) oraz Kamil Semeniuk, Alessandro Piccinelli (libero), Gregor Ropret, Jesús Herrera Jaime, Sebastian Solé. Trener: Andrea Anastasi.

Wyniki półfinałów LM siatkarzy 2023:

2023-03-29: Halkbank Ankara – Jastrzębski Węgiel 1:3 (22:25, 23:25, 25:16, 22:25)

2023-03-29: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Sir Sicoma Monini Perugia 3:1 (25:18, 24:26, 25:19, 25:22)

2023-04-05: Jastrzębski Węgiel – Halkbank Ankara (środa, godzina 20.20; transmisja – Polsat Sport)

2023-04-06: Sir Sicoma Monini Perugia – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (czwartek, godzina 20.20; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW LIGI MISTRZÓW SIATKARZY 2022/2023

RM, Polsat Sport