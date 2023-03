Nowy sport blisko dołączenia do rodziny olimpijskiej

Teraz Międzynarodowa Federacja Futbolu Amerykańskiego (IFAF) musi poczekać do zaplanowanej na październik sesji MKOl w Bombaju, gdzie zapadnie ostateczna decyzja.

"Pełne uznanie IFAF ma zostać zatwierdzone podczas sesję MKOl. Zostały do takiej decyzji już spełnione wszystkie niezbędne kryteria" - potwierdził Adams.

Jak podkreślił rzecznik MKOl, jednym z nich było uznania uniwersalności nowego sportu oraz istniejąca odpowiednia liczba federacji narodowych na różnych kontynentach.

"Tym samym zostało potwierdzone, że spełnione zostały przez nas wszystkie wymagane najwyższe międzynarodowe standardy" - napisał w oświadczeniu prezydent IFAF Pierre Trochet. "Jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o głosowanie na sesji MKOl w październiku" - dodał.

Futbol flagowy, bezkontaktowy format futbolu amerykańskiego, w którym rywalizują pięcioosobowe drużyny, próbuje dostać się do programu igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku jako jeden ze sportów proponowanych przez lokalnych organizatorów.

To sport kompleksowy, co oznacza, że dzieci i młodzież uczestniczące w treningach rozwijają nie tylko umiejętności motoryczne jak biegi, zwroty i skoki, ale też techniczne, jak rzucanie i łapanie piłki.

Na placu gry znajdują się dwa zespoły - ten, która jest w posiadaniu piłki, nazywany jest drużyną ataku, a przeciwny to drużyna obrony. Boisko do futbolu składa się dwóch jednakowych kwadratów stykających się bokami. Optymalnie bok takiego kwadratu powinien mieć długość 25 jardów.

Drużyna ataku ma cztery próby (cztery akcje), by przenieść piłkę z granicy własnej strefy do połowy boiska. Jeśli jej to się uda, zyskuje kolejne cztery próby na zdobycie przyłożenia na końcu pola punktowego przeciwnika.