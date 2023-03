W czwartek o 10:00 odbędą się kwalifikacje do piątkowego konkursu PŚ w Planicy. Będzie to oficjalna inauguracja finałowego weekendu Pucharu Świata 2022/2023 w skokach narciarskich. Relacja i wyniki na żywo z kwalifikacji na mamucie w Planicy na Polsatsport.pl.

Od piątku do niedzieli w Planicy odbędą się trzy konkursy Pucharu Świata w lotach narciarskich. Wcześniej jednak skoczkowie powalczą o miejsca w piątkowym konkursie indywidualnym w czwartkowym kwalifikacjach. Na mamuciej skoczni w Słowenii pojawi się sześciu Polaków: Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Andrzej Stękała i Jan Habdas. W Planicy nie wystąpi zajmujący trzecie miejsce w PŚ Dawid Kubacki, który przedwcześnie zakończył sezon z powodu problemów zdrowotnych swojej żony Marty.

ZOBACZ TAKŻE: PŚ w Planicy: Terminarz. Kiedy konkursy? Daty i godziny zawodów

Już od czwartku skoczkowie będą rywalizować w cyklu Planica 7, w którym uwzględniane będą noty uzyskane w kwalifikacjach, konkursie drużynowym i dwóch indywidualnych. Od 2018 roku w Planica 7 triumfowali kolejno Stoch, Japończyk Ryoyu Kobayashi (2019), Niemiec Karl Geiger (2021) i Słoweniec Timi Zajc (2022). W 2020 roku w Planicy nie odbyły się konkursy ze względu na wybuch pandemii koronawirusa.

W czołówce Pucharu Świata podczas rywalizacji w Planicy nie dojdzie do większych zmian. Norweg Halvor Egner Granerud już w Vikersund zapewnił sobie Kryształową Kulę. Drugi Austriak Stefan Kraft traci do niego 438 punktów. Czwarty Słoweniec Anze Lanisek ma 1519 pkt i może wyprzedzić nieobecnego w Planicy Kubackiego, który zgromadził 1592 pkt. Natomiast piąty Ryoyu Kobayashi ma 1011 pkt nie włączy się już do walki o miejsce na podium Pucharu Świata.

Letalnica jest skocznią, na której wielu zawodników ustanawia rekordy życiowe w długości lotu. Rozmiar obiektu wynosi 240 m, a punkt konstrukcyjny mieści się na 200. metrze. W 2017 roku Stoch poprawił tu rekord Polski na 251,5 m. Wówczas był to również rekord skoczni. Z pozostałych Polaków, którzy na Letalnicy oddawali najdłuższe loty w karierze, Żyła uzyskał 248 m, Jakub Wolny - 237,5 m, Kubacki - 236,5 m, a Stefan Hula - 236 m.

Zawody w Planicy zwieńczą najdłuższy w historii sezon PŚ w skokach narciarskich, który trwał niemal pięć miesięcy. Pierwszy konkurs sezonu 2022/23 odbył się 5 listopada w Wiśle. Co roku pod Letalnicą zbierają się tłumy miłośników skoków narciarskich. Konkursom towarzyszy wiosenna, słoneczna aura. Organizatorzy zawodów zapewniają, że trybuny będą zapełnione.

psl, Polsat Sport, PAP