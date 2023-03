Szwedzi zachwyceni po mistrzostwach świata

”Wynik sportowy nie był taki jak oczekiwaliśmy i czwarte miejsce jest przykre, lecz ze strony finansowej odnieśliśmy wielki sukces” - powiedział agencji TT Krister Bergstroem, dyrektor spółki organizującej turniej z ramienia Szwedzkiej Federacji Piłki Ręcznej (SHF).

Wyjaśnił, że przed MŚ nikt nie przewidywał takich zysków ze względu na to, że był to pierwszy w miarę normalny turniej po pandemii Covid-19, trwająca wojna w Ukrainie sprawiała niepewność, a do tego doszła jeszcze rekordowa inflacja.

”Okazało się jednak inaczej. Sprzedaliśmy 200 tysięcy biletów i hale w Goeteborgu, Malmoe, Joenkoeping i Kristianstad były pełne, nie wspominając o finałach w Sztokholmie. 80 tysięcy turystów, głównie Duńczyków i Islandczyków pozostawiło u nas 44 miliony euro, z czego bardzo zadowolone są władze tych miast” - dodał.

Prezes SHF Fredrik Rapp podkreślił, że zysk w całości zostanie przeznaczony na rozwój szwedzkiej piłki ręcznej. "W ten sposób zapewniliśmy sobie bezpieczeństwo finansowe na wiele lat” - powiedział.