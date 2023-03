Ważna wygrana Minnesota Wild w NHL

Dwa gole dla gości uzyskał Frederick Gaudreau, który jednocześnie 33 sekundy przed końcową syreną - gdy jego zespół grał w osłabieniu - posyłając krążek do pustej bramki Avalanche ustalił wynik spotkania. Z kolei szwedzki bramkarz Wild Filip Gustavsson obronił 39 strzałów miejscowych.

- To świetne uczucie, kiedy masz świadomość, że twoja postawa robi różnicę na lodowisku. Myślę, że właśnie dla takich chwil warto było zostać bramkarzem – powiedział Gustavsson.

Zespół z Saint Paul odniósł trzecie z rzędu zwycięstwo i 16 w ostatnich 21 występach. Dzięki temu umocnił się na prowadzeniu w Central Division i ma punkt mniej od Vegas Golden Knights, którzy są najlepsi w drugiej dywizji zachodniej "połówki" rozgrywek.

Na razie pewnych udziału w play off jest pięć drużyn, wszystkie ze Wschodu: Boston Bruins, Carolina Hurricanes, New Jersey Devils, Toronto Maple Leafs i New York Rangers.

Sezon zasadniczy zakończy się 14 kwietnia.

JŻ, PAP