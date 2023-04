Terminarz fazy play-off PlusLigi. Kiedy mecze?

Zmagania w ćwierćfinałach, które będą toczone do trzech zwycięstw, rozpoczną się 6 kwietnia meczem drugiego po fazie zasadniczej Aluronu CMC Warty Zawiercie z siódmym Indykpolem AZS Olsztyn i mogą potrwać od 12 aż do 19 kwietnia (na ten dzień przewidziano ewentualne piąte spotkania tej fazy).

O parach pierwszej rundy play-offów zadecydował układ tabeli po 30 kolejkach sezonu zasadniczego PlusLigi. Lider zagra z ósmym zespołem, wicelider z 7., zdobywca 3. miejsca z 6. drużyną fazy zasadniczej, a zespół, który zajął 4. miejsce, zmierzy się z piątą drużyną tabeli. Zwycięzcą tej części rozgrywek została drużyna Asseco Resovii Rzeszów, która zdobyła 72 punkty. Drugie miejsce przypadło Aluronowi CMC Warcie Zawiercie, trzeci był Jastrzębski Węgiel, dopiero czwartą pozycję zajęła broniąca tytułu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, piąty był Projekt Warszawa, szósty - Trefl Gdańsk, na siódmym miejscu uplasował się wspomniany już Indykpol AZS Olsztyn, zaś ćwierćfinałową ósemkę uzupełniła PSG Stal Nysa.

Najciekawiej zapowiada się tu chyba starcie Grupy Azoty ZAKSY z Projektem Warszawa, który zanotował fantastyczną serię 13 zwycięstw z rzędu, przerwaną dopiero w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego przez Trefl Gdańsk. Inne mecze również gwarantują niezwykłe emocje, a pierwsza część sezonu pokazała, że murowany faworyt nie zawsze wygrywa.

ĆWIERĆFINAŁY SIATKARSKIEJ PLUSLIGI:

6 kwietnia

- Aluron CMC Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn (1. mecz), godz. 17:30

7 kwietnia

- Asseco Resovia Rzeszów - PSG Stal Nysa (1. mecz), godz. 17:30

- Aluron CMC Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn (2. mecz), godz. 20:30

8 kwietnia

- Jastrzębski Węgiel - Trefl Gdańsk (1. mecz), godz. 14:45

- Asseco Resovia Rzeszów - PSG Stal Nysa (2. mecz), godz. 17:30

9 kwietnia

- Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Projekt Warszawa (1. mecz), godz. 14:45

- Jastrzębski Węgiel - Trefl Gdańsk (2. mecz), godz. 17:30

10 kwietnia

- Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Projekt Warszawa (2. mecz), godz. 14:45

12 kwietnia

- Trefl Gdańsk - Jastrzębski Węgiel (3. mecz), godz. 20:30

13 kwietnia

- Trefl Gdańsk - Jastrzębski Węgiel (ewentualny 4. mecz), godz. 17:30

14 kwietnia

- PSG Stal Nysa - Asseco Resovia Rzeszów (3. mecz), godz. 17:30

- Projekt Warszawa - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (3. mecz), godz. 20:30

15 kwietnia

- Indykpol AZS Olsztyn - Aluron CMC Warta Zawiercie (3. mecz)*

- PSG Stal Nysa - Asseco Resovia Rzeszów (ew. 4. mecz)*

16 kwietnia

- Indykpol AZS Olsztyn - Aluron CMC Warta Zawiercie (ew. 4. mecz)*

- Projekt Warszawa - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (ew. 4. mecz)*

19 kwietnia

- Asseco Resovia Rzeszów - PSG Stal Nysa (ew. 5. mecz)*

- Aluron CMC Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn (ew. 5. mecz)*

- Jastrzębski Węgiel - Trefl Gdańsk (ew. 5. mecz)*

- Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Projekt Warszawa (ew. 5. mecz)*

* Data i godzina meczu zostaną ogłoszone w późniejszym terminie

Półfinały, również toczone do trzech wygranych meczów, potrwają od 22 do 30 kwietnia (przy założeniu, że zwycięzcę wyłoni dopiero piąte starcie), zaś walka o medale toczyć się będzie w dniach od 3 do 17 maja. O tym, komu przypadnie złoto, srebro i brąz, także zadecyduje rywalizacja do trzech zwycięstw.

Mecze siatkarskiej PlusLigi będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

RI, Polsat Sport