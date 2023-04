Jak poinformował Lech Poznań, klub otrzymał we wtorek informację, że próbka A badania antydopingowego przeprowadzonego u Bartosza Salamona po rewanżowym meczu Ligi Konferencji ze szwedzkim Djurgardens IF dała wynik pozytywny.

Test wykazał obecność chlortalidonu, substancji stosowanej w leczeniu nadciśnienia i nie przynoszącej żadnej korzyści w rozumieniu poprawy zdolności wysiłkowych zawodnika. Piłkarz nie został zawieszony i może bez przeszkód grać do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy.

Jak dodał Lech w komunikacie, badania antydopingowe są standardową procedurą przy każdym meczu pod patronatem UEFA. To pierwszy przypadek pozytywnego wyniku testu przy kilkudziesięciu testach, którym zawodnicy byli poddani w ostatnich sezonach. Wyjaśnieniu będzie podlegać to, w jaki sposób wykryta substancja dostała się do organizmu piłkarza. Gracz nie przyjmował jakichkolwiek leków i suplementów diety bez zgody oraz konsultacji sztabu medycznego KKS Lech.

Poniżej komunikat klubu dot. próbki A badania antydopingowego przeprowadzonego u Bartosza Salamona. Zawodnik ma pełne wsparcie Klubu i zrobimy wszystko, żeby wyjaśnić tę sprawę w imieniu Bartka, o którego niewinności jesteśmy wszyscy przekonani. https://t.co/khWluVgykC — Lech Poznań (@LechPoznan) April 4, 2023

Salamon jest piłkarzem Lecha od 2021 roku. Wcześniej przez lata występował we włoskich klubach, w tym między innymi w Cagliari czy SPAL. 31-latek rozegrał w reprezentacji Polski 11 meczów - ostatnie w ramach eliminacji do Euro 2024 przeciwko Albanii (1:0).

BS, Polsat Sport, Lech Poznań