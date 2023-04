Puchar Włoch: US Cremonese - Fiorentina. Gdzie obejrzeć?

Drugą parę półfinałową Pucharu Włoch tworzą zespoły US Cremonese i Fiorentiny. Zdecydowanym faworytem tego dwumeczu jest Fiorentina. Transmisja meczu US Cremonese - Fiorentina w Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.

US Cremonese to największa sensacja tego sezonu Pucharu Włoch. Zespół ten przeszedł już cztery rundy, a w pokonanym polu pozostawił m.in. Napoli, czy AS Roma. Wyniki w krajowym pucharze są o tyle zaskakujące, że w lidze Cremonese zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i na 10 kolejek przed końcem sezonu traci 12 punktów do bezpiecznej strefy. W poprzedni weekend ekipa prowadzona przez Davide Ballardiniego przegrała 1:3 w meczu Serie A z Atalantą.

Przed Fiorentiną bardzo intensywne tygodnie. Zespół trenowany przez Vincenzo Italiano ciągle rywalizuje na trzech frontach. Jest to zespół, którego poczynania szczególnie śledzą polscy kibice, bo już za tydzień Fiorentina zagra pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Konferencji z Lechem Poznań. "Viola" śrubuje znakomitą serię dziewięciu kolejnych zwycięstw. Nie przegrała od połowy lutego, kiedy na wyjeździe uległa 0:1 Juventusowi.

Cremonese będzie walczyć o historyczny sukces, bo jeszcze nigdy nie zagrało w finale krajowego pucharu. Raz do tej pory było w półfinale. Miało to miejsce w rozgrywkach 1986/1987. Przegrało wtedy w dwumeczu z Atalantą.

Fiorentina do tej pory sześciokrotnie wygrywała Puchar Włoch. Ostatni raz miało to miejsce w 2001 roku, kiedy w finale pokonała Parmę. Fiorentinę prowadził wtedy obecny selekcjoner reprezentacji Włoch Roberto Mancini. Ostatni raz do finału zespół z Toskanii awansował w 2014 roku. Przegrał wtedy 1:3 z Napoli.

Transmisja meczu US Cremonese - Fiorentina w Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50.

PSZ, Polsat Sport