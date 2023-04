Za napastnika FC Barcelona zapłaciła kwotę zbliżoną do 45 milionów euro, licząc, że zagwarantuje on swojej nowej drużynie dużo bramek i sukcesów. Sezon 2022/2023 Lewandowski zaczął świetnie, jednakże ostatnimi czasy jego forma nie należała do najlepszych. Dopiero ostatnie ligowe spotkanie z Elche przywróciło kibicom nadzieje, że Polak wraca na właściwie tory – zdobył wówczas dwie bramki, a mecz zakończył się wynikiem 4:0.

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski zdradził, dlaczego postanowił pożegnać się z Bayernem Monachium.

– Julian Nagelsmann nie był jednym z powodów, dla których odszedłem. Po prostu czułem, że mogę stracić radość z piłki nożnej, jeżeli dłużej zostanę w Bayernie. Oczywiście, nadal chodziłem do pracy, ale przez to, że był to mój obowiązek, a nie przyjemność – takimi słowami Lewandowski podzielił się ze światem za sprawą rozmowy z "Bildem".

Wypowiedź ta wyjaśnia przyczynę odejścia zawodnika z klubu, w którym mógł przecież pobić największe rekordy Bundesligi. Dodatkowo napastnik podkreślił inne powody zmiany środowiska.

– Nie chciałem tego uczucia, nie było to dobre ani dla klubu, ani dla mnie. Zawsze miałem w głowie, że chcę też zagrać innej lidze. Byłem w Niemczech bardzo długo, ciekawiła mnie szansa poznania nowego języka. Chciałem się rozwijać – powiedział Polak.

Lewandowski nie omieszkał również zdradzić, z którym szkoleniowcem w niemieckim klubie współpracowało mu się najlepiej.

– Mój najlepszy czas w klubie przypadł na kadencję Hansiego Flicka. Wygraliśmy wszystko. Spełniłem marzenie o zwycięstwie w Lidze Mistrzów. Po prostu szliśmy naprzód, niezależnie od tego, z kim się mierzyliśmy. To był wspaniały czas – podsumował.

MSZ, Polsat Sport