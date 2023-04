Stephen Hendry wraca do gry! Legendarny snookerzysta przystąpił do kwalifikacji tegorocznych mistrzostw świata. Jego pierwszym rywalem będzie James Cahill. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Hendry to prawdziwa legenda snookera. Szkot jest siedmiokrotnym mistrzem świata i wielu ekspertów czy kibiców uważa go za najwybitniejszego zawodnika w historii tej dyscypliny sportu.

54-latek zakończył karierę w 2012 roku, jednak kilka lat później wrócił do startów. Nie gra jednak regularnie w turniejach, a gdy już przystępuje do zawodów, nie osiąga w nich najlepszych wyników. Tym razem postara się zakwalifikować do mistrzostw świata.

Jego pierwszym rywalem będzie 27-letni Cahill. Choć Anglik nie osiąga wielkich sukcesów i w światowym rankingu zajmuje miejsce w okolicach 100. lokaty, nie ulega wątpliwości, że jako aktywny zawodnik jest zdecydowanym faworytem z Hendrym.

W tej fazie mistrzostw świata zawodnicy rywalizują w systemie do 10 wygranych partii.

Relacja i wynik na żywo meczu Stephen Hendry - James Cahill od godziny 11.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport