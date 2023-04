Koszykarze Anwilu Włocławek po wysokim zwycięstwie we własnej hali nad Karhu Kauhajoki 90:71 w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Europy FIBA rozegrają w środę rewanż w Finlandii i mają dużą szansę na awans do finału. Relacja i wynik na żywo z meczu Karhu Basket Kauhajoki - Anwil Włocławek na Polsatsport.pl.

Klub z Włocławka jest ostatnim przedstawicielem polskich rozgrywek (męskich i kobiecych) na europejskich parkietach.

Jeśli zespół trenera Przemysława Frasunkiewicza zachowa wysoka zaliczkę z pierwszego spotkania (bądź wygra po raz drugi) awansuje drugi sezon z rzędu do finału rywalizacji pucharowej. Wiosną 2022 roku włocławski zespół wygrał Ligę Północno-Europejską (NEBL), pokonując w finale turnieju Final Four we Włocławku litewską drużynę Siauliai 90:79.

Pierwsze spotkanie półfinałowe we Włocławku w niczym nie przypominało wyrównanej walki z Finami we wcześniejszej fazie. Anwil w fazie grupowej przegrał z Karhu 88:89 we własnej hali, by następnie pokonać Karhu na wyjeździe 93:87. W grupie G to jednak koszykarze z Finlandii byli lepsi (bilans 5-1) od włocławian (4-2).

W ćwierćfinale PE Anwil był lepszy w dwumeczu od tureckiego Gaziantepu (84:85 we własnej hali i 91:75 w Stambule), zaś Karhu wyeliminowało FC Porto FC Porto (81:80 i 75:65). W drugiej parze półfinałowej sytuacja jest bardziej „otwarta”, bo w pierwszym meczu estoński BC Kalev Kramo pokonał francuski Cholet Basket 80:73. Francuzi są gospodarzami meczu rewanżowego.

Udział w półfinale PE FIBA to jeden z największych sukcesów Anwilu w historii. W 2002 roku zespół dotarł do półfinału Pucharu Saporty (przegrał z Pamesą Walencja 65:77 na wyjeździe i 53:58 we Włocławku).

W ubiegłym sezonie do ćwierćfinału PE FIBA dotarła Legia Warszawa, ale w dwumeczu musiała uznać wyższość włoskiej UNAhotels Reggio Emilia. W 2021 roku w finale PE zameldowała się Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp.

PN, PAP