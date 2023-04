Szykuje się wielki powrót do Chelsea? Zaskakujące doniesienia

W minioną niedzielę Graham Potter przestał pełnić funkcję menedżera Chelsea. Jego tymczasowym następcą został Bruno Saltor. Władze "The Blues" rozpoczęły już poszukiwania nowego szkoleniowca. Jak donoszą angielskie media, na ławkę trenerską londyńskiego klubu mógłby wrócić Frank Lampard. 44-latek miałby poprowadzić drużyną do końca bieżącego sezonu.

Informację o potencjalnym powrocie Lamparda na Stamford Bridge przekazał The Telegraph. Były piłkarz, a następnie szkoleniowiec Chelsea jest jednym z kandydatów do poprowadzenia zespołu, ale nie jest faworytem. Angielscy dziennikarze podkreślają, że gdyby władze klubu zdecydowały się na zakontraktowanie Lamparda, to byłaby to umowa do końca sezonu.

ZOBACZ TAKŻE: Ancelotti jednak odchodzi z Realu Madryt! Wiadomo, gdzie będzie pracował

Przypomnijmy, że 106-krotny reprezentant Anglii był zawodnikiem Chelsea w latach 2001-2014. Do klubu powrócił w 2019 roku już jako trener pierwszego zespołu. Z tej funkcji został zwolniony na początku 2021 roku. Ostatnio prowadził Everton.

Wiele jednak wskazuje na to, że "The Blues" postawią na rozwiązanie długoterminowe. Obecnie faworytem do objęcia Chelsea jest Luis Enrique. Jak przekazała Marca, Hiszpan miał nawet udać się do Londynu na negocjacje. Innymi rozważanymi opcjami są m.in. Julian Nagelsamann i Mauricio Pochettino.

Postawa piłkarzy Chelsea w tym sezonie pozostawia wiele do życzenia. Wystarczy wspomnieć, że w tabeli Premier League po 29 kolejkach ekipa ze Stamford Bridge zajmuje dopiero 11. miejsce. Rozczarowujące wyniki w lidze sprawiły, że klub zdecydował się na zmianę trenera. Dodajmy, że "The Blues" wciąż rywalizują w Lidze Mistrzów. 12 kwietnia na Santiago Bernabeu zagrają z Realem Madryt w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym.

Najbliższe ligowe spotkanie Chelsea rozegra w sobotę na wyjeździe z Wolverhampton. W tym spotkaniu na ławce powinien jeszcze zasiąść Bruno Saltor.

mtu, Polsat Sport