W drugim ze środowych ćwierćfinałów TAURON Ligi ŁKS Commercecon Łódź zmierzy się z OnlyBio Pałac Bydgoszcz. Faworytkami tego spotkania są gospodynie. Czy bydgoszczanki będą w stanie sprawić sensację i postawić się liderką fazy zasadniczej? Transmisja meczu ŁKS Commercecon Łódź - OnlyBio Pałac Bydgoszcz w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go.

Zawodniczki ŁKS Commercecon Łódź przystępują do fazy play-off jako zwyciężczynie fazy zasadniczej, w której przegrały zaledwie jedno spotkanie z Chemikiem Police. Policzanki wygrywały już 2:0, ale łodziankom udało się doprowadzić do stanu 2:2. Po zaciętym tie-breaku musiały jednak uznać wyższość siatkarek z Polic, ostatecznie przegrywając 2:3. Podobnie zakończyło się starcie tych dwóch drużyn w finale TAURON Pucharu Polski. Tym razem to łodzianki prowadziły już 2:0, ale po długim, pięciosetowym boju ponownie lepsze okazały się mistrzynie Polski.

OnlyBio Pałac Bydgoszcz to ostatnia drużyna, która zakwalifikowała się do fazy play-off, tracąc do liderek z Łodzi aż 37 „oczek”. W sezonie regularnym bydgoszczanki dwa razy uległy siatkarkom ŁKS Commercecon Łódź, nie wygrywając nawet jednego seta.



W fazie ćwierćfinałowej TAURON Ligi siatkarki będą rywalizowały w serii do dwóch zwycięstw. Przed zawodniczkami OnlyBio Pałac Bydgoszcz trudne zadanie, zwłaszcza, że łodzianki po porażce w finale TAURON Pucharu Polski będą podwójnie zmotywowane, aby zdobyć medal mistrzostw Polski.

Transmisja meczu ŁKS Commercecon Łódź - OnlyBio Pałac Bydgoszcz w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go. Początek o godz. 20:30.

OL, Polsat Sport