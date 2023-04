W 33. kolejce koszykarskiej Euroligi dojdzie do derbowego starcia w Stambule. Fenerbahce zmierzy się z Anadolu Efesem i może przypieczętować awans do najlepszej ósemki rozgrywek. Transmisja TV i stream online meczu Fenerbahce Stambuł - Anadolu Efes Stambuł w Polsacie Sport Premium 1, Polsacie Box Go i na Polsatsport.pl.