FEN odkrywa karty! Cztery walki mistrzowskie w planach

Organizacja Fight Exclusive Night ogłosiła kilka zestawień, które odbędą się na czterech najbliższych galach. W tym roku zobaczymy co najmniej cztery starcia mistrzowskie.

FEN ma za sobą w tym roku już dwie gale. W styczniu gościł w Ostrowie Wielkopolskim, a w marcu w Ząbkach. Nie tak dawno ogłoszono, że 27 maja organizacja po raz pierwszy w swojej karierze odwiedzi Piłę. Tam dojdzie m.in. do starcia Piotra Kuberskiego z Kamilem Wojciechowskim, a stawką tego pojedynki będzie pas kategorii średniej.

Na kolejną galę trzeba będzie czekać jedynie 3 tygodnie. 17 czerwca już po raz kolejny FEN zawita do Ostródy. Tam w walce wieczoru zobaczymy Kacpra Formelę. W co main evencie Łukasz Charzewski po raz pierwszy będzie bronił pasa kategorii lekkiej, a zabrać mu to trofeum spróbuje Patryk Duński. W Ostródzie zobaczymy także Adriana Zielińskiego, który stanie naprzeciwko Maksima Grabovicha.

Podobnie jak w zeszłym roku, także i w tym wakacje zakończy gala w Mrągowie. Podczas FEN 48 zobaczymy Kamila Kraskę, starcie dwóch ciężkich Damiana Bujkowskiego i Macieja Gąsiorka, a także pojedynek Łukasza Świrydowicza z Marcinem Grześkowiakiem.

Miejsca i daty gali FEN 49 jeszcze nie znamy. Wiadomo jednak, że dojdzie tam do walki o pas kategorii półciężkiej, w której Eder de Souza zawalczy z Marcinem Łazarzem. Zobaczymy powracającego po przegranej z Cezarym Oleksiejczukiem Mansura Abdurzakova. Zawodnik trenujący w WCA skrzyżuje rękawice z Piotrem Poniedziałkiem. Do tego Marcin Sianos - Paweł Biernat.

IM, Polsat Sport