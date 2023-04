W drugiej półfinałowej parze Ligi Mistrzyń VakifBank SK zmierzy się z Fenerbahce Opet Stambuł. Gospodyniami pierwszego spotkania będą siatkarki VakifBanku SK. Która ekipa zrobi pierwszy krok w kierunku awansu do wielkiego finału? Relacja i wynik na żywo z meczu VakifBank SK - Fenerbahce Opet Stambuł na Polsatsport.pl.

W ćwierćfinale zawodniczki trenera Giovanniego Guidettiego odprawiły włoski zespół Vero Volley Mediolan, wygrywając 3:0 i 3:2. Dzięki temu, już po raz dziesiąty w historii zameldowały się w półfinale Ligi Mistrzyń. VakifBank SK to jeden z najbardziej utytułowanych tureckich klubów w siatkówce. Jego zawodniczki po krajowe mistrzostwo sięgały już 13 razy. Pięciokrotnie triumfowały w Lidze Mistrzyń (2011, 2013, 2017, 2018, 2022), a czterokrotnie zwyciężyły w Klubowych Mistrzostwach Świata (2013, 2017, 2018, 2021). W tegorocznej edycji Champions League siatkarki VakifBanku SK bronią mistrzowskiego tytułu, który wywalczyły przed rokiem, pokonując włoską ekipę Imoco Volley Conegliano 3:1.

Z kolei zespół Fenerbahce Opet Stambuł w ćwierćfinale mierzył się z włoską drużyną Imoco Conegliano, stawianą w roli jednego z głównych faworytów tegorocznych rozgrywek. W pierwszym meczu Turczynki pokazały swoje umiejętności i w żadnym secie nie pozwoliły Włoszkom dobić nawet do 20 punktów, gładko wygrywając 3:0. Dlatego dwa wygrane sety w spotkaniu rewanżowym zadecydowały o tym, że to zespół Zorana Terzicia awansował do półfinału, w którym zameldował się po raz piąty w historii. Rozgrywki te udało im się wygrać tylko raz w sezonie 2011/2012.

VakifBank SK i Fenerbahce Opet Stambuł spotykają się w półfinale Ligi Mistrzyń po raz drugi z rzędu. W zeszłym roku z tego starcia zwycięsko wyszły siatkarki VakifBanku. W pierwszym meczu triumfowały one 3:1, ale w rewanżu musiały uznać wyższość przeciwniczek z Fenerbahce, przegrywając 0:3. To spowodowało, że o awansie do wielkiego finału przesądził "złoty set", w którym jednak lepiej poradziła sobie ekipa VakifBanku.

Czy tym razem Paola Egonu i jej koleżanki znowu okażą się lepsze? A może to drużynie Fenerbahce przy udziale dwóch swoich gwiazd - Melissy Vargas i Ariny Fiedorowcewej, uda się awansować do wielkiego finału Champions League.

Relacja i wynik na żywo meczu VakifBank SK - Fenerbahce Opet Stambuł na Polsatsport.pl. Początek o godz. 18.30.

OL, Polsat Sport