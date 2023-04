W pierwszym ćwierćfinałowym spotkaniu PlusLigi Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z drużyną Indykpol AZS Olsztyn. Która ekipa zwycięży w tym starciu i zrobi pierwszy krok w kierunku awansu do najlepszej czwórki? Relacja na żywo z meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl.

"Jurajscy Rycerze" zajmując drugie miejsce w sezonie zasadniczym udowodnili, że są naprawdę mocną ekipą, zwłaszcza gdy grają dopingowani przez swoich kibiców. Drużyna Michała Winiarskiego wygrała 24 z 30 spotkań, z czego 14 zwycięstw odniosła właśnie na hali w Zawierciu. Siatkarze Aluronu rozpoczną walkę o awans do najlepszej czwórki rozgrywek od spotkania na własnym boisku, zapewne licząc na to, że siła trybun poniesie ich do kolejnego zwycięstwa.

Przeciwnikiem ekipy z Zawiercia będzie drużyna Indykpolu AZS Olsztyn. Olsztynianie zakończyli rundę zasadniczą na siódmym miejscu, notując 19 zwycięstw i 11 porażek. Zespół Javiera webera jest jedyną drużyną, która w tym sezonie pokonała zawiercian na ich terenie. Rewanżowe spotkanie również zakończyło się wynikiem korzystnym dla siatkarzy z Warmii, którzy pokonali "Jurajskich Rycerzy" 3:0.



Tym razem Indykpol AZS Olsztyn czeka trudniejsze zadanie. Aluron CMC Warta Zawiercie w ostatnich tygodniach prezentował się bardzo dobrze, a do fazy play-off wkracza już bez problemów kadrowych, z którymi w tym sezonie zmagał się dość regularnie. Czy to spotkanie potwierdzi, że olsztynianie znaleźli swój sposób na drużynę z Zawiercia?



Relacja i wynik na żywo meczu CMC Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl. Początek o godz. 17:30.

OL, Polsat Sport