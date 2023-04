Amir Ghafour ma 31 lat; w reprezentacji Iranu gra od 2011 roku, a wcześniej przez kilka lat grał w kadrach juniorskich tego kraju. Z drużyną narodową wywalczył m.in. trzy tytuły mistrza Azji, występował też na najważniejszych imprezach – igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata. Poza Iranem występował w lidze włoskiej (2018–19 Vero Volley Monza, 2019–20 Cucine Lube Civitanova) oraz tureckiej. W zakończonych niedawno rozgrywkach wywalczył mistrzostwo Iranu z drużyną Shahdab Yazd, będąc czołowym zawodnikiem ligi, dlatego jego decyzja bardzo zaskoczyła kibiców.

Po udanym sezonie w klubie, Ghafour znalazł się w gronie 31 zawodników powołanych do szerokiej kadry przez selekcjonera Behrouza Ataei. Reprezentacja Iranu ma w tym sezonie wystąpić w Lidze Narodów, mistrzostwach Azji, Igrzyskach Azjatyckich oraz kwalifikacjach olimpijskich.

Jak się okazało, Irańczycy zagrają w nich bez Ghafoura. Atakujący ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej, przesyłając emocjonalne pismo do federacji.

"Myślę, że nadszedł czas, aby pożegnać się z reprezentacją mojego kraju. Wierzę w nowe pokolenie siatkarzy i myślę, że jeśli zostaną odpowiednio pokierowani, mogą powtórzyć sukcesy poprzedniej generacji" – napisał Ghafour.

🔻دلنوشته‌ای به بهانه خداحافظی از تیم ملی/ غفور: والیبال زندگی‌ من است



امیر غفور با وجود اینکه با درخشش خود توانست یکی از ارکان اصلی قهرمانی تیم شهداب یزد در لیگ برتر والیبال ایران باشد، تصمیم گرفت از تیم ملی خداحافظی کند.https://t.co/BqLtEijhB5#Volleyball #IRIVF pic.twitter.com/L6X2VNS4sB — Iran Volleyball (@IRIVF) April 5, 2023

"Poprzednie pokolenie było złotym pokoleniem irańskiej siatkówki. Pokolenie, które uzyskało najcenniejsze wyniki w historii tego sportu w naszym kraju. Bycie wśród tego pokolenia to dla mnie zaszczyt, a wspomnienia, które przeżyłem, są niesamowite. Wspomnienia pełne przyjaźni, kłótni, zwycięstw i porażek. Nauki zapisane na tablicy mojego życia nigdy nie zostaną wymazane z tych wspomnień" – zaznaczył.

امیر غفور با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام از تیم ملی خداحافظی کرد او در بخشی از نامه خود گفته است: «اکنون پس از گذشت ۱۷ سال، علیرغم آمادگی فنی و جسمانی، گمان بر این دارم که زمان خداحافظی از تیم ملی کشورم فرا رسیده است.» pic.twitter.com/qyBkodxCAZ — ایران اینترنشنال ورزشی (@iranintlsport) April 5, 2023

"Jestem szczerze wdzięczny moim przyjaciołom i byłym kolegom z drużyny narodowej. Byli i zawsze będą najlepsi. Życzę im sukcesów, zwycięstw i szczęścia na przyszłość. Oczywiście, dopóki będzie mnie na to stać, będę trenował i startował w klubowych zespołach tak jak wcześniej. Siatkówka to moje życie i nie opuszczę go tak łatwo" – dodał siatkarz.

RM, Polsat Sport