Trener ZAKSY ostrożny przed rewanżem w Lidze Mistrzów! Powiedział, co będzie kluczowe

Marcin Lepa, Polsat Sport: Dobry wieczór trenerze, Tu w Perugii jest doskonała okazja na realizację celu, po tym doskonałym meczu z przed tygodnia. Co można zmienić aby było jeszcze lepiej niż w Kędzierzynie-Koźlu?

Tuomas Sammelvuo, trener Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle: Wydaje mi się, że najważniejsze będzie być przygotowanym na początek, bowiem Perugia będzie chciała iść jak tornado na początku meczu. Poza tym rywale będą serwować lepiej niż w pierwszym spotkaniu. My mamy do poprawy kilka małych rzeczy. Głównie w bloku i grze obronnej. Cały czas pracujemy też nad uważniejszym przyjęciem. Wierzę, że to będzie działać. Jest różnica między tymi meczami. Musimy być cierpliwi, skoncentrowani i musimy wierzyć w to co robimy.

Stąpać twardo po ziemi, myśleć o sobie, czy to jest klucz? Bowiem ZAKSA to taki zespół, który bez względu z kim gra, gra piękną siatkówkę, techniczną i mądrą i potrafi poradzić sobie w każdych warunkach...



Wydaje mi się, że mamy swoje mocne strony, ale Perugia też je posiada. Mimo wszystko jesteśmy jednak różnymi drużynami. To jest bardzo siłowa ekipa i w tym aspekcie rzeczywiście jesteśmy trochę inni. Postaramy się wykorzystać naszą przewagę w ataku, tworzyć akcje ofensywne. Do tego wymagana jest również nasza dyscyplina w bloku i defensywie. Perugia ma mocny atak, ale kierunki tego ataku, mogą być kluczowe dla przebiegu spotkania. Dla ZAKSY ważną sprawą jest jeszcze świadomość, że Perugia w tym sezonie nie przegrała przed własną publicznością. Ta seria liczy 18 spotkań. W sumie oddała w tych 18 meczach tylko osiem setów. Tylko raz dwa sety. To jest istota sprawy, z którą tutaj trzeba się będzie zmierzyć. Wiemy o tym, i jesteśmy przygotowani. Znamy swoje mocne strony!

