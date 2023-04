Aluron zabójczy w końcówkach setów! Druga wygrana siatkarzy z Zawiercia

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie wygrali z Indykpolem AZS Olsztyn 3:0 w drugim meczu ćwierćfinału play-off PlusLigi. W rywalizacji do trzech wygranych spotkań jest już 2-0 dla zawiercian. Trzecie starcie obu ekip zostanie rozegrane w sobotę 15 kwietnia w Iławie.

Pierwszy mecz zakończył się bardzo pewnym zwycięstwem Aluronu CMC Warty Zawiercie, który we własnej hali triumfował 3:0, wygrywając w setach do 13, 20 i 21. Najskuteczniejszym siatkarzem tego starcia z 15 punktami na koncie był Uros Kovacevic, o którym najwięcej mówiło się też w kontekście jego transferu po zakończeniu sezonu. Serbski zawodnik ma bowiem trafić do ligi rosyjskiej.

Drugie spotkanie w tej parze również zostało rozegrane w Zawierciu. W pierwszej partii gospodarze byli bardzo skuteczni w ataku, gdzie aktywny był właśnie Kovacevic, a swoje trzy grosze dorzucili Marcin Waliński oraz Dawid Konarski. Do tego olsztynianie popełniali zdecydowanie więcej błędów, których zanotowali w pierwszej odsłonie aż 7. Mimo tego doprowadzili do nerwowej końcówki, w której to Aluron był jednak skuteczniejszy. Seta zakończył mocny atak z krótkiej Miguela Tavaresa (25:22).

W drugiej części spotkania siatkarze Indykpolu dłużej utrzymywali wynik w okolicach remisu. Od stanu 17:17 to zawiercianie zdobyli jednak trzy punkty z rzędu, nic nie robiąc sobie ze znakomitych obron Kuby Hawryluka. Javier Weber na końcówkę seta wpuścił na parkiet Jana Króla i była to dobra decyzja, bo ten zaliczył kilka skutecznych akcji i pozwolił gościom uwierzyć jeszcze w sukces tej odsłonie. Tę wiarę złamał jednak atak z prawego skrzydła Dawida Konarskiego, który zakończył tę odsłonę (25:23).

Trzeci set do złudzenia przypominał poprzednie partie, w których siatkarze Aluronu potwierdzali swoją wyższość w samej końcówce. Po świetnej zagrywce Kovacevicia było 21:18, mimo tego, że jeszcze chwilę wcześniej był remis. Zawiercianie dowieźli wygraną do końca, a spotkanie zakończył atakiem z lewego skrzydła Waliński (25:21).

Skrót meczu Aluron - Indykpol:

Najwięcej punktów: Dawid Konarski (14), Uros Kovacevic (13) - Aluron CMC Warta; Moritz Karlitzek (12) – Indykpol AZS.

MVP: Dawid Konarski.

Aluron CMC Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn 3:0 (25:22, 25:23, 25:21)

Aluron CMC Warta: Miłosz Zniszczoł, Miguel Tavares Rodrigues, Uros Kovacevic, Krzysztof Rejno, Dawid Konarski, Marcin Waliński – Santago Danani (libero) oraz Patryk Łaba, Dawid Dulski. Trener: Michał Winiarski.

Indykpol AZS: Szymon Jakubiszak, Grzegorz Pająk, Moritz Karlitzek, Taylor Averill, Karol Butryn, Robbert Andringa – Kuba Hawryluk (libero) oraz Bartłomiej Lipiński, Jan Król. Trener: Javier Weber.

Stan rywalizacji play-off (do trzech zwycięstw) 2—0 dla Aluron CMC Warty. Trzeci mecz w sobotę 15 kwietnia w Iławie, gdzie swoje domowe spotkania rozgrywa Indykpol AZS.

psl, Polsat Sport