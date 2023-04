EBL: PGE Spójnia Stargard lepsza od Arriva Twardych Pierników Toruń

Courtney Fortson wszedł w to spotkanie z dużą energią, a po jego kolejnej akcji gospodarze prowadzili już nawet 12:5. Za odrabianie strat wzięli się przede wszystkim Aaron Cel oraz Sterling Gibbs - dzięki zagraniu tego drugiego to przyjezdni zdobywali przewagę! Stargardzianie odpowiedzieli na to serią… 12:0! Dzięki trójce Jordana Mathewsa po 10 minutach było 30:18. Drugą kwartę od małej serii 0:7 rozpoczęli torunianie, przez co znacznie zbliżyli się do rywali. Po późniejszych rzutach wolnych Dallasa Waltona przegrywali tylko trzema punktami. Prowadzenie po kilku chwilach dawał im Wojciech Tomaszewski. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 44:45.

Początek trzeciej kwarty należał do zespołu trenera Sebastiana Machowskiego, ale goście ciągle byli blisko, a po trójce Stefana Kenicia wracali na prowadzenie. PGE Spójnia ponownie przejmowała inicjatywę, bo mogła liczyć na Karola Gruszeckiego. Wojciech Tomaszewski starał się odrabiać straty, ale ostatecznie po zagraniu Barreta Bensona po 30 minutach było 69:64. W kolejnej części spotkania gospodarze kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Dzięki kolejnym zagraniom Barreta Bensona oraz Jordana Mathewsa różnica wzrosła aż do 12 punktów. Tego ekipa trenera Cedrica Heitza nie była już w stanie odrobić. Ostatecznie PGE Spójnia zwyciężyła 92:82.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Courtney Fortson z 24 punktami, sześcioma zbiórkami i czterema asystami. Stefan Kenić zdobył 16 punktów, dziewięć zbiórek i cztery asysty dla gości.

PGE Spójnia Stargard - Arriva Twarde Pierniki Toruń 92:82 (30:18, 14:27, 25:19, 23:18)

PGE Spójnia Stargard: Courtney Fortson 24, Barret Benson 18, Jordan Mathews 17, Karol Gruszecki 12, Ajdin Penava 10, Dominik Grudziński 6, Tomasz Śnieg 5, Grzegorz Chodźko 0, Paweł Kikowski 0, Adam Brenk 0

Arriva Twarde Pierniki Toruń: Sterling Gibbs 19, Stefan Kenic 16, Wojciech Tomaszewski 12, Kacper Gordon 9, Dallas Walton 7, Aaron Cel 6, Tayler Persons 6, Bartosz Diduszko 4, Joey Brunk 3

PN, plk.pl