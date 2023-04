Euroliga: Panathinaikos Ateny - Alba Berlin. Transmisja TV oraz stream online

W meczu 33. kolejki Euroligi dojdzie do spotkania sąsiadów z ligowej tabeli. Panathinaikos zmierzy się we własnej hali z Albą Berlin. Kto wygra to spotkanie? Transmisja meczu Panathinaikos Ateny - Alba Berlin w Polsacie Sport Premium 1, na Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.