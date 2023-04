- Nie mam do niego szacunku! - Mateusz Polski nie gryzie się w język przed pojedynkiem z Denisem Mądrym o pas Mistrza Polski w wadze super lekkiej. Do walki dojdzie 2 czerwca podczas gali "Kapeo Rocky Boxing Night" w Żukowie.

Ta walka miała odbyć się już 11 lutego w Stężycy. Niestety Mateusz Polski nabawił się kontuzji ręki i walkę ostatecznie przełożono.

- Byłem zawiedziony. Chyba każdy zawodnik by był... - mówi Denis Mądry i dodaje - Kontuzja może się trafić w każdym momencie. O samej kontuzji ciężko mi się wypowiedzieć, bo została mi ona słabo przekazana...: "Doznał urazu ręki na treningu, boli go...". Potem Mateusz w filmie na swoich mediach społecznościowych określił to jako "dyskomfort". Badania, które mi zostały przedstawione nie pokrywają się z tak poważną kontuzją o jakiej była mowa. Później dostałem informację, że jedzie na kolejne badania, ale o ich wyniku nic nie wiem... Na pewno będzie lekki zgrzyt, ale jesteśmy sportowcami. Te emocje, które tam były już ostygły, a z upływem czasu ja i pewnie Mateusz też zauważył, że zostaliśmy lekko wprowadzeni w błąd przy przekazywaniu informacji. Szacunek jednak pozostanie. Jesteśmy sportowcami.

Sprawę inaczej widzi Mateusz Polski.

- Nabawiłem się skręcenia nadgarstka przed ostatnią walką. Denis coś tam próbował spekulować. Nie mógł się pogodzić z tym, że nie będzie walczył ze mną o pas Mistrza Polski i za to zostanie skarcony 2 czerwca. Nie mam do niego szacunku od tamtego momentu. Po prostu nie zachował się jak sportowiec. „Będzie leżał, będzie płakał, będzie bity" jak to mówią i radzę przygotować mu się na ten pojedynek!

Atmosfera robi się coraz bardziej napięta, co wróży ringowe emocje.

- Kibice wiedzą co zobaczą. Jestem już w pełni zdrowy - zapewnia Mateusz Polski i dodaje - Przygotowania zaczynam u siebie w Karlinie z moimi trenerami. Jakoś po świętach wyjeżdżamy w góry trochę złapać tlenu i wzmocnić się fizycznie, następnie wracamy do Karlina na sparingi. Ostatni etap spędzę nad morzem.

Tymczasem Denis Mądry żeby się przygotować musi negocjować w jednostce. Na co dzień bowiem jest zawodowym żołnierzem.

- Przygotowania w dużej mierze będą zależały od moich przełożonych w jednostce major Mrożek i major Traczuk. Szefowie Sportu w 10BKPanc i 11DKPanc na pewno mi pomogą, także cześć przygotowań w pracy, a reszta u mojego trenera Eliasza Jankowskiego w klubie ak47 Legnica. Na sparingi jak ostatnio będę łapał wszystkich znajomych, którzy już mi kiedyś pomagali: Mateusz Dąbrowski, Patryk Pers, Damian Wrzesiński i Kamil Łaszczyk.

- Na takie walki czekają kibice - mówi Robert Roda jeden z mecenasów gali "KAPEO Rocky Boxing Night". - Mateusz Polski to wielokrotny mistrz kraju, brązowy medalista Mistrzostw Europy i Igrzysk Europejskich w boksie olimpijskim. Jako zawodowcy obaj nokautują rywali, a Denis Mądry sprawił też kilka niespodzianek. No i stawką jest Mistrzostwo Polski!

Ostatecznie 2 czerwca kibice zobaczą jeszcze jedną walkę o pas. Krajowego trofeum w wadze ciężkiej bronić będzie Kacper Meyna. Podczas gali "Kapeo Rocky Boxing Night", nad którą patronat objął burmistrz gminy Żukowo Wojciech Kankowski do ringu wyjdą też m. in.: Artur "Bizon" Bizewski, zwycięzca turnieju kategorii junior ciężkiej Kajetan Kalinowski, Angelika Krysztoforska oraz Gabriela Migda z Babilon Promotions, grupy która ściśle współpracuje z Rocky Boxing.

Kolejni bohaterowie gali oraz ich rywale ogłaszani będą w informacjach prasowych i mediach społecznościowych grupy Rocky Boxing Promotion.

