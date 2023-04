Oto bohaterowie ZAKSY. To był ich koncert (WIDEO)

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle po raz trzeci z rzędu awansowała do finału Ligi Mistrzów. W czwartek mistrzowie Polski ograli w rewanżowym starciu z Sir Sicoma Monini Perugia. Choć mecz miał wielu bohaterów, to kilku z nich szczególnie zapadnie nam w pamięć...

Kędzierzynianie potrzebowali dwóch setów, by obronić zaliczkę z pierwszego starcia. W ich trakcie było kilka trudnych momentów, ale za każdym razem potrafili z nich wyjść. Szczególnie ciężko było w drugiej partii, w której Włosi prowadzili już czteroma punktami i wydawało się, że są na najlepszej drodze, by doprowadzić do wyniku 1:1.

Zobacz także: Komentatorzy Polsatu Sport pokazali reakcję włoskich fanów po awansie ZAKSY. Bezcenne! (WIDEO)

Wtedy na zagrywce pojawił się David Smith, a resztą jest już historią. Amerykanin prędko nie zszedł z pola serwisowego, a jego zagrania siały spustoszenie w szeregach rywali. Nagle to ZAKSA prowadziła trzema punktami, a w wielka w tym zasługa właśnie świetnie dysponowanego Smitha.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Kolejnym z zawodników, który potrafił wziąć na siebie ciężar gry w trudnych momentach, był Bartosz Bednorz. Pojedynczy, podwójny, potrójny blok? To nie miało dla niego znaczenia. Włosi nie mieli kompletnie pomysły, jak go zatrzymać, o czym świadczy 13 punktów zdobytych w dwa sety. To był popis polskiego przyjmującego.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W finale LM Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zmierzy się z Jastrzębskim Węglem.

jb, Polsat Sport