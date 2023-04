W piątek obecny lider Serie A zmierzy się na wyjeździe z US Lecce – drużyną, która zanotowała serię pięciu porażek z rzędu. Czy ta passa zostanie przerwana? Relacja na żywo z meczu US Lecce – SSC Napoli na Polsatsport.pl.

Piłkarze z Neapolu po ostatnim spotkaniu nie mają powodów do radości. Aktualni liderzy włoskiej ligi zostali rozgromieni przez AC Milan aż 0:4, co musiało rozbudzić w nich motywację do natychmiastowej poprawy swojej dyspozycji. Piotr Zieliński wraz z kolegami mają w tym momencie 16 punktów przewagi nad drugim w tabeli Lazio, a do końca sezonu pozostało jeszcze 10 meczów. Zawodnicy Napoli, poza grą na krajowym podwórku, walczą jeszcze w Lidze Mistrzów.

ZOBACZ TAKŻE: Biała ekstaza na Camp Nou. Lewandowski przeszedł przez El Clasico na paluszkach

Gospodarze starają się z kolei o utrzymanie w lidze. Znajdują się na 16. pozycji, mając osiem "oczek" zapasu nad strefą spadkową. Podopieczni Marco Baroniego muszą zacząć zdobywać kolejne punkty, jeśli chcą uchronić się przed spadkiem do Serie B. Przegrali pięć meczów z rzędu – w tym czasie znajdująca się w tabeli jedno miejsce niżej Spezia nadrobiła względem Lecce aż sześć punktów.

Relacja i wynik na żywo z meczu US Lecce – SSC Napoli na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

MSZ, Polsat Sport