3:0 po raz drugi! Siatkarze Asseco Resovii o krok od półfinału PlusLigi

W drugim meczu ćwierćfinału play-off PlusLigi Asseco Resovia pokonała PSG Stal Nysa 3:0. To druga wygrana siatkarzy z Rzeszowa w rywalizacji do trzech zwycięstw. Spotkanie numer trzy zostanie rozegrane w piątek 14 kwietnia w Nysie.

Premierowa odsłona była niezwykle jednostronna, a gospodarze szybko rozstrzygnęli ją na swoją korzyść. Najpierw popisali się serią siedmiu wygranych akcji od 6:4 do 13:4 przy zagrywkach Fabiana Drzyzgi, a później jeszcze powiększyli przewagę (20:7). Dobrą zmianę w drużynie z Nysy dał Kento Miyaura, co pozwoliło gościom w końcówce ugrać kilka punktów; zepsutą zagrywką dali jednak brakujący punkt rzeszowianom (25:12).

Drugi set był zdecydowanie bardziej wyrównany. Siatkarze PSG Stali poprawili zagrywkę, co pozwoliło im włączyć się do gry. Co prawda rzeszowianie wypracowali sobie przewagę na początku (10:7), ale środkowa część seta należała do nysan, którzy w pewnym momencie odskoczyli na trzy oczka (14:17). Mieli przewagę przy stanie 17:20, ale roztrwonili ją w jednym ustawieniu. Później jeszcze przy 21:23... Cztery kolejne akcje padły łupem rywali. Maciej Muzaj skutecznym atakiem ustalił wynik na 25:23, ale goście przegrali na własne życzenie, ułatwiając zadanie rywalom prostymi błędami.

Gospodarze udanie rozpoczęli trzecią partię (8:3). Później rywale zaliczyli dobry fragment gry (10:9), ale rzeszowianie odpowiedzieli serią wygranych akcji (14:9). Goście nie rezygnowali i w końcówce znów złapali kontakt (21:20). Asseco Resovia utrzymała jednak przewagę. Jan Kozamernik atakiem ze środka wywalczył piłkę meczową, a po chwili Maciej Muzaj zakończył spotkanie asem serwisowym (25:20).



Skrót meczu Resovia - Stal:



Najwięcej punktów: Torey DeFalco (13), Maciej Muzaj (11), Klemen Cebulj (11) – Asseco Resovia; Wassim Ben Tara (14) – PSG Stal. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali zagrywką (7–0) i blokiem (9–4). MVP: Torey DeFalco (11/20 = 55% skuteczności w ataku + 2 bloki).

Asseco Resovia – PSG Stal Nysa 3:0 (25:12, 25:23, 25:20)

Resovia: Torey DeFalco, Jakub Kochanowski, Maciej Muzaj, Klemen Cebulj, Jan Kozamernik, Fabian Drzyzga – Paweł Zatorski (libero) oraz Michał Kędzierski, Jakub Bucki, Mauricio Borges. Trener: Giampaolo Medei.

Stal: Wassim Ben Tara, Michał Gierżot, Nicolas Zerba, Tsimafei Zhukouski, Kamil Kwasowski, Konrad Jankowski – Kamil Dembiec (libero) oraz Zouheir El Graoui, Kento Miyaura, Patryk Szczurek, Rafał Buszek, Dominik Kramczyński. Trener: Daniel Pliński.

Stan rywalizacji play-off (do trzech zwycięstw) 2—0 dla Asseco Resovii.

2023-04-07: Asseco Resovia Rzeszów – PSG Stal Nysa 3:0 (25:21, 25:18, 26:24)

2023-04-08: Asseco Resovia Rzeszów – PSG Stal Nysa 3:0 (25:12, 25:23, 25:20)

2023-04-14: PSG Stal Nysa – Asseco Resovia Rzeszów (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-04-15: PSG Stal Nysa – Asseco Resovia Rzeszów /ewentualnie

2023-04-19: Asseco Resovia Rzeszów – PSG Stal Nysa /ewentualnie.

RM, Polsat Sport