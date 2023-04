To trudny moment dla BVB, która rozpoczęła 2023 rok od 10 kolejnych zwycięstw w meczach o stawkę, ale później przegrała trzy z pięciu: z Chelsea Londyn, Bayernem oraz z RB Lipsk. Podopieczni trenera Edina Terzica z tego powodu odpadli z Champions League i krajowego Pucharu, a w Bundeslidze stracili prowadzenie w tabeli na rzecz monachijczyków.

- Walczymy jeszcze w jednych ważnych rozgrywkach, w których chcemy odegrać kluczową rolę. Ale jeśli będziemy grać tak jak w Pucharze albo jak w Monachium w ubiegłym tygodniu, to będzie o to trudno. Union to wymagający rywal, ale jesteśmy gotowi, żeby wyciągnąć wnioski z naszych błędów i znów się podnieść - zapewnił Terzic.

Relacja i wynik na żywo z meczu Borussia Dortmund – Union Berlin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:30.

MSZ, PAP