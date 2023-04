W najciekawszym meczu 26. kolejki Fortuna 1 Ligi Puszcza Niepołomice zagra z Wisłą Kraków. Gospodarze chcą się przełamać po dwóch meczach bez zwycięstwa. Krakowianie ostatnie cztery spotkania wygrali i są faworytem tej konfrontacji. Transmisja TV i stream online meczu Puszcza Niepołomice - Wisła Kraków w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Puszcza Niepołomice minionych tygodni nie może zaliczyć do udanych. Podopieczni Tomasza Tułacza w ostatnich sześciu meczach wygrali tylko raz, z ŁKS-em Łódź 1:0. Gospodarze w ligowej tabeli plasują się na piątym miejscu, tracąc do najbliższego rywala pięć punktów. Wisła Kraków zamyka podium Fortuna 1 Ligi ze stratą sześciu "oczek" do ŁKS-u Łódź.

Zawodnicy Radosława Sobolewskiego ostatnio radzą sobie bardzo dobrze. Wygrali cztery minione mecze, i są niepokonani w lidze od początku listopada. Wówczas przegrali po raz ostatni z Górnikiem Łęczna. Potem w oficjalnych spotkaniach potknęli się tylko raz - z Motorem Lublin w Fortuna Pucharze Polski.

Obie ekipy w tym sezonie mierzyły się już dwukrotnie. W jesiennym starciu ligowym lepsza była Puszcza Niepołomice, która wygrała 3:2. Natomiast w krajowym pucharze po rzutach karnych awansowała Wisła Kraków.

Transmisja meczu Puszcza Niepołomice - Wisła Kraków w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o godz. 17:20.

DK, Polsat Sport