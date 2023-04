II liga: Znicz Pruszków - Motor Lublin. Relacja i wynik na żywo

Znicz plasuje się na miejscu gwarantującym grę o awans do Fortuna 1 Ligi poprzez baraże. Motor z kolei, po słabym początku, w ostatnim czasie punktuje bardzo solidnie i również coraz śmielej zbliża się do ligowej czołówki. Do "barażowej" lokaty piłkarze Goncalo Feio tracą cztery punkty.

W pierwszym meczu tych drużyn w obecnym sezonie padł bezbramkowy remis. Czy tym razem kibice śledzący to spotkanie zobaczą gole?

Relacja i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - Motor Lublin od godziny 14.45 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport