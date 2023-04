Celtic FC przystąpi do Old Firm Derbów z serią 15 zwycięstw z rzędu. Ostatni raz, kiedy nie wygrał meczu, to właśnie konfrontacja z Rangersami. W pierwszym meczu 2023 roku zremisowali z ekipą Michaela Beale'a 2:2. Gospodarze są liderem szkockiej ekstraklasy, mają dziewięć punktów przewagi nad drugimi Rangersami. Oba zespoły zdecydowanie wyprzedzają pozostałą ligową stawkę. Trzecia drużyna, którą jest Hearts, traci już 40 punktów do Celticu i 31 do Rangersów.

Zespół Beale'a ostatnią porażkę poniósł właśnie ze swoim najbliższym rywalem. Obaj trenerzy mają problemy z urazami. Po stronie Celtiku na pewno nie zagrają Liel Abada, James Forrest i Anthony Ralston. Goście będą musieli sobie poradzić bez Stevena Davisa, Filipa Helandera, Toma Lawrence'a.

Będą to 434. Old Firm Derby. To jedna z najstarszych rywalizacji na świecie. Bilans jest niezwykle wyrównany: 168 wygranych Rangersów, 163 zwycięstwa Celtiku i 102 remisy. Faworytem najbliższego starcia są gospodarze.

Transmisja meczu Celtic FC - Rangers FC w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o 13:25.

DK, Polsat Sport