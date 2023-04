Lazio to dość nieoczekiwany wicelider Serie A, który jednak z dorobkiem 55 punktów traci już 16 do prowadzącego Napoli (Piotr Zieliński, Bartosz Bereszyński, Hubert Idasiak). Szans na wywalczenie tytułu rzymianie już praktycznie nie mają, ale muszą walczyć o to, aby nie wypaść z pierwszej czwórki, dającej awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Na 10 kolejek przed końcem sezonu za ich plecami jest spory tłok. Kolejne miejsca zajmują: AC Milan - 51, Inter Mediolan i AS Roma - po 50 oraz Atalanta Bergamo - 48. Teoretycznie "namieszać" może też jeszcze Juventus, bo procedura apelacji od 15-punktowej kary wciąż jest w toku.

W drodze po pierwszy tytuł od 33 lat Napoli akurat w ten weekend czeka teoretycznie łatwe zadanie - wyjazdowe starcie z 16. w tabeli Lecce. Ten mecz zaplanowano na piątek, Lazio i "Juve" spotkają się dzień później.

