Dwaj odwieczni rywale skrzyżują ze sobą rękawice w walce wieczoru UFC 287 w Miami. Alex Pereira (7-1, 6 KO) stanie do pierwszej obrony mistrzowskiego tytułu w wadze średniej. Jego przeciwnikiem będzie były dominator tej dywizji Israel Adesanya (23-2, 15 KO. Niezwykle ciekawie zapowiada się również co-main event, w którym zmierzą się Gilbert Burns (21-5, 6 KO, 9 Sub) i Jorge Masvidal (35-16, 16 KO, 2 Sub). Transmisja gali UFC 287 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.