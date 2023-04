Wielkanocne Cafe Futbol po półfinałach Pucharu Polski

Po meczach półfinałowych nadszedł czas na ostatni, najważniejszy – finał Fortuna Pucharu Polski. W najbliższym Cafe Futbol eksperci przeanalizują mecze rozgrywane w Kaliszu i Łęcznej. Nie zabraknie także zapowiedzi ćwierćfinałów powracającej w kolejnym tygodniu Ligi Mistrzów oraz interesujących materiałów naszych reporterów. Transmisja Cafe Futbol od godziny 11:00 w Polsacie Sport, na Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.

W najbliższym programie gośćmi Bożydara Iwanowa będą: trener piłkarski Leszek Ojrzyński, były reprezentant Polski Roman Kosecki, dziennikarz Eleven Sports Piotr Urban oraz nasz stały ekspert Cezary Kowalski.

Tematem wiodącym wielkanocnej odsłony Cafe Futbol będą półfinałowe spotkania Fortuna Pucharu Polski. W nich Raków Częstochowa pokonał 1:0 Górnika Łęczna, natomiast Legia Warszawa awans do finału wywalczyła zwyciężając KKS Kalisz (1:0).

Ujrzymy także materiał Krystiana Natońskiego, który wybrał się do Kalisza i stworzył ekskluzywny making off z meczu przeciwko stołecznemu klubowi. Oprócz tego, zajrzymy do Gliwic, gdzie wybrał się Szymon Zaworski, aby odwiedzić Seweryna Kiełpina – byłego bramkarza PKO BP Ekstraklasy, a aktualnie… króla Tik Toka.

Goście programu przeanalizują także ćwierćfinałowe spotkania powracającej we wtorek Ligi Mistrzów. W grze wciąż pozostaje polskie trio z Napoli – Piotr Zieliński, Bartosz Bereszyński i Hubert Idasiak.

Transmisja Cafe Futbol od godziny 11:00 w Polsacie Sport, na Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Dogrywka od godziny 12:25 na Polsatsport.pl.

