Wielki powrót legendy Premier League. Tym razem w innej roli

Burnley pokonało w piątek Middlesbrough 2:1 i zapewniło sobie awans do Premier League sezon po spadku. Popularnym "The Clarets" sztuka ta udała się na siedem meczów przed końcem sezonu zasadniczego. Głownym architektem sukcesu jest Vincent Kompany.

Mało kto się spodziewał, że kariera trenerska Vincenta Kompany'ego nabierze takiego tempa. Tyma bardziej patrząc na styl gry Burnley. Zespół, który swoją grą dotychczas nie porywał, nagle stał się przyjemny do oglądania. W obecnym sezonie drużyna z Turf Moor przegrała tylko dwa razy, mając najlepszy atak i najlepszą defensywę w The Championship. Przewaga nad drugim Sheffield to w tym momencie aż 11 punktów.

-Nie spodziewaliśmy się tego. Chcieliśmy tego doświadczyć pewnego dnia, ale myśleliśmy, że wydarzy się to później. Jednak czasami szybciej znaczy lepiej - powiedział prosto po awansie angielskim mediom opiekun Burnley.

Burnley wraca do Premier League najszybciej jak to było możliwe. W poprzednich rozgrywkach "koty" zajęły 18. miejsce w lidze i po sześciu latach opuściły najwyższą klasę rozgrywkową. Latem doszło do prawdziwej rewolucji, klub przeprowadził 16 transferów.

Dla Kompany'ego to druga praca trenerska. Przed Burnley prowadził Anderlecht Bruksela, który opuścił w czerwcu 2022 roku. Jego średnia punktów na mecz jako trenera "The Clarets" we wszystkich rozgrywkach wynosi 2.19. Teraz Burnley będzie skupiać się na tym, by wygrać rozgrywki The Championship.

DK, Polsat Sport