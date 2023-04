Ćwierćfinały Ligi Mistrzów UEFA w Polsat Box Go

Startują ćwierćfinały Ligi Mistrzów UEFA. Polsat Box Go pokaże wszystkie spotkania online na kanałach Polsat Sport Premium w ramach pakietu Polsat Box Go Sport. Największe hity: Manchester City – Bayern Monachium i Chelsea – Real Madryt dostępne również w 4K.

W grze o tytuł najlepszej klubowej drużyny w Europie pozostało osiem zespołów: broniący tytułu Real Madryt, a także: AC Milan, Inter Mediolan, SSC Napoli, Chelsea Londyn, Manchester City, Bayern Monachium i Benfica Lizbona. W zespole lidera Serie A, SSC Napoli, jednym z podstawowych zawodników jest Piotr Zieliński, a w składzie są też dwaj inni Polacy: Hubert Idasiak i Bartosz Bereszyński. Drużyna w ćwierćfinale Ligi Mistrzów UEFA zmierzy się z AC Milan.



Pierwsze mecze tej fazy będą rozegrane dziś i jutro, rewanże tydzień później. Najciekawsze wydarzenie Manchester City – Bayern Monachium rozpocznie się o godz. 20.50 na Etihad Stadium. Dla użytkowników pakietu Polsat Box Go Sport będzie dostępne także w 4K na platformach iOS, Android TV, Apple TV i wybranych Smart TV. W tym samym czasie Benfica podejmie w Lizbonie na Estádio da Luz włoski Inter Mediolan.



W dni meczowe o godz. 19.00 na antenie Polsat Sport Premium 1 rozpoczynać się będzie studio Ligi Mistrzów UEFA.



11 kwietnia gośćmi Pauliny Chylewskiej będą: Michał Probierz, Dariusz Dziekanowski, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń. Spotkanie Manchester City z Bayernem Monachium skomentują Cezary Kowalski i Andrzej Niedzielan, natomiast mecz Benfica Lizbona – Inter Mediolan – Szymon Rojek i Piotr Czachowski.



12 kwietnia studio poprowadzi Jerzy Mielewski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Tomasz Łapiński, Piotr Urban, Tomasza Hajto i Roman Kołtoń. Komentarz do spotkania AC Milan – SSC Napoli zapewnią Marcin Lepa i Piotr Kobierecki, do meczu Real Madryt – Chelsea Londyn: Bożydar Iwanow i Przemysław Łagożny.

Tryb statystyk we wszystkich meczach Ligi Mistrzów UEFA

Polsat Box Go podczas wszystkich spotkań Ligi Mistrzów UEFA zapewnia kibicom dostęp do nowoczesnej funkcji – trybu statystyk, która pozwala mieć pod ręką najważniejsze informacje o meczu, drużynie i zawodnikach, np. posiadaniu piłki, faulach, strzałach czy składach drużyn. Dostępna jest na żądanie, w dowolnym momencie trwania transmisji. Z interaktywnej funkcji można korzystać w ramach pakietu Polsat Box Go Sport na stronie polsatboxgo.pl (w przeglądarkach internetowych: Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge, w wersji aktualnej lub dwóch poprzednich) oraz w aplikacji na urządzeniach mobilnych z systemem Android (w wersji 9 lub wyższej).

Polsat Box Go Sport – najlepsze piłkarskie rozgrywki w jednym miejscu

Spotkania Ligi Mistrzów UEFA można oglądać na żywo, online w Polsat Box Go w ramach pakietu Polsat Box Go Sport na wielu urządzeniach – telewizorach, komputerach, smartfonach czy tabletach. Serwis obsługuje funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.



Polsat Box Go Sport zapewnia również dostęp do kanałów CANAL+ SPORT3 i 4 z PKO BP Ekstraklasą, z rodziny Polsat Sport (PlusLiga, Energa Basket Liga, gale UFC i inne), Eleven Sports (włoska Serie A, hiszpańska LaLiga Santander, francuska Ligue 1 Uber Eats, belgijska Jupiler Pro League), Eurosport 1 i 2 (tenisowy Wielki Szlem, wyścigi kolarskie, sporty zimowe). W pakiecie znajdziemy także wszystkie mecze Fortuna 1 Ligi na żywo. Polsat Box Go Sport jest dostępny w promocyjnej cenie 40 zł/30 dni. Więcej informacji TU.

Liga Mistrzów UEFA w Polsat Box

Abonenci Polsat Box mogą oglądać rozgrywki Ligi Mistrzów UEFA na kanałach i w serwisach PPV Polsat Sport Premium dostępnych w ofertach telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej z dekoderem.

Spot można obejrzeć TU!

Informacja prasowa