Znów komplet kibiców w Poznaniu na meczu Ligi Konferencji

Nie tylko wyniki osiągane przez piłkarzy Lecha w Lidze Konferencji budzą uznanie, ale także frekwencja na poznańskim stadionie. Czwartkowe spotkanie ćwierćfinałowe z Fiorentiną w stolicy Wielkopolski obejrzy komplet, ok. 40 tysięcy kibiców.

34 tysiące widzów na trybunach podczas meczu z norweskim FK Bodoe/Glimt, 40 tysięcy ze szwedzkim Djurgardens to liczby, które w Lidze Konferencji robią wrażenie. Lech jest jednym z liderów pod względem frekwencji w rozgrywkach, lepszy wynik osiągnął FC Koeln oraz West Ham United. Wszystkie mecze niemieckiej drużyny w fazie grupowej oglądał komplet publiczności - 47 tysięcy (FC Koeln nie awansował do rundy pucharowej), w Londynie na spotkaniach "Młotów" zasiadało średnio ponad 36 tysięcy widzów, a ponad 40 tys. obejrzało stracie 1/8 finału z AEK Larnaka. Przeciętna frekwencja na meczach mistrza Polski w grupie to 22 tysiące kibiców.

- Na pewno jest to dla nas powód do dumy, że pod względem frekwencji możemy równać się z takimi europejskimi markami jak West Ham, gdzie ludzie zawsze chętnie chodzą na mecze. FC Koeln to z kolei większe miasto, ale i też większy stadion - powiedział PAP rzecznik poznańskiego klubu Maciej Henszel.

Krótko po losowaniu par ćwierćfinałowych do sprzedaży trafiło ok. 29 tysięcy biletów. Pozostała część wejściówek została zablokowana dla posiadaczy karnetów oraz kibiców gości.

- Wszystkie bilety rozeszły się tego same dnia, w cztery godziny. Karnetowicze praktycznie wykorzystali swoją pulę, nieznaczna cześć trafiła z powrotem do sprzedaży, która trwała kilka minut - wyjaśnił Henszel.

Bilety na spotkanie Lecha z Fiorentiną kosztowały 140 i 100 zł (normalne) oraz 112 i 80 (ulgowe). Posiadacze karnetów oraz osoby, które były na wcześniejszych pojedynkach Ligi Konferencji mogli liczyć na zniżki. Dla klubu dochód z samych biletów po odliczeniu kosztów organizacji to ok. 2 mln złotych, a do tego trzeba doliczyć zyski z innych elementów dnia meczowego m.in. z cateringu oraz ze zwiększonej sprzedaży w sklepie klubowym.

Mecz Lecha z Fiorentiną rozegrany zostanie w czwartek o godz. 21:00. Rewanż odbędzie się tydzień później we Florencji.

MC, PAP