Policzanki nadal w grze! Porażka Grota Budowlanych w Łodzi

Siatkarki Grupy Azoty Chemilk Police pokonały na wyjeździe Grota Budowlanych Łódź 3:1 (25:22, 18:25, 25:15, 25:17) w drugim meczu ćwierćfinałowym fazy play-off PlusLigi. Dzięki wygranej przyjezdne zostają w grze o awans do półfinału rozgrywek. W rywalizacji do dwóch zwycięstw mistrzynie Polski remisują z rywalkami 1-1.

Policzanki, które przegrały pierwszy mecz ćwierćfinałowy, rozpoczęły rywalizację z wysokiego C. Niemal od samego początku pierwszego seta prowadziły. Po ataku Martyny Łukasik zespół gości prowadził 18:13. Łodzianki nie dały jednak za wygraną i po asie serwisowym Melis Durul odrobiły niemal wszystkie straty (22:23). Końcówka należała jednak do Chemika. Martyna Czyrniańska skutecznym atakiem dała prowadzenie w setach.



To podrażniło tylko łodzianki, które po przerwie toczyły wyrównaną grę do stanu 8:8. Później gospodynie przejęły inicjatywę. Po błędzie Czyrniańskiej na tablicy świetlnej widniał wynik 20:14. Przyjezdne nie potrafiły już odrobić strat, przegrywając do 18.

Przegrana w drugiej odsłonie nie podłamała mistrzyń Polski, które w kolejnych dwóch partiach potwierdziły swoją klasę. Siatkarki Grota nie potrafiły dorównać policzankom, przegrywając najpierw do 15, a kilkadziesiąt minut później :25

Zwycięstwo ekipy prowadzonej przez Radosława Wodzińskiego oznacza, że w rywalizacji do dwóch zwycięstw jest remis 1-1. Kolejne spotkanie zostanie rozegrane na terenie mistrzyń kraju. Która drużyna znajdzie się w najlepszej czwórce rozgrywek?

Grot Budowlani Łodź - Grupa Azoty Chemik Police 1:3 (22:25, 25:18, 15:25, 17:25)

Grot Budowlani Łódź: Melis Durul, Monika Fedusio, Aleksandra Kazała, Małgorzata Lisiak, Ewelina Polak, Dominika Sobolska - Justyna Łysiak (libero) - Julia Kąkol, Justyna Kędziora, Adrianna Kukulska, Martyna Łazowska

Grupa Azoty Chemik Police: Fabiola Almeida de Souza, Jovana Brakocevic-Canzian, Martyna Czyrniańska, Agnieszka Korneluk, Martyna Łukasik, Iga Wasielewska - Maria Stenzel (libero) - Maira Cipriano, Marlena Kowalewska, Joanna Sikorska

PN, Polsat Sport