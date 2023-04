Sensacja w finale "Ninja Warrior Polska"!

Po sześciu tygodniach niewiarygodnych wyczynów sportowych na torze ninja nadeszła pora na finał. Zobaczymy w nim 24 najsilniejszych, najszybszych i najsprawniejszych zawodników w Polsce. Wśród nich 2 fantastyczne kobiety – Karolina Filipek i Katarzyna Jonaczyk.

Przed zawodnikami starcie z 3 morderczymi torami. By je stworzyć do Gliwic przyjechały 22 potężne ciężarówki sprzętu, które przywiozły aż 40 ton stali. Pierwszy z tych gigantycznych torów to 9 przeszkód i tylko 4 minuty 20 sekund na ich pokonanie. Tym wojownikom, którym uda się go ukończyć, pozostaną jeszcze 2 etapy. Dopiero wtedy mogą zdobywać wymarzoną Górę Midoriyama.

Tym razem po raz pierwszy w historii aż dwóm zawodnikom uda się pokonać trzy etapy toru! Ci najlepsi z najlepszych staną przed swoją życiową szansą – podejmą próbę wejścia na niezdobytą jeszcze w Polsce Góre Midoriyama. Do tej pory zmierzył się z nią tylko jeden Polak - Igor Fojcik, któremu w czwartej edycji „Ninja Warrior Polska” zabrakło kilku sekund do zdobycia nagrody głównej. Czy w finale 7. sezonu show doczekamy się upragnionego zwycięzcy? Kto dokona niemożliwego? O tym przekonamy się w najbliższy wtorek.

W wielkim finale na torze pojawią się:

1. Damian Drzewiecki

2. Paweł Murawski

3. Jak Tatarowicz

4. Przemysław Jańczuk

5. Grzegorz Matyszewki

6. Przemysław Mikulewicz

7. Wiktor Wójcik

8. Grzegorz Niecko

9. Michał Grochoła

10. Wojciech Borkowski

11. Kacper Gazurek

12. Jakub Zawistowski

13. Jakub Marciniak

14. Paweł Ciszewski

15. Wojciech Wojtyszyn

16. Szymon Michalski

17. Michał Wrzesiński

18. Alexis Landot

19. Paweł Mędelewski

20. Kacper Ciszewski

21. Mateusz Karbowy

22. Adam Dąbrowski

23. Karolina Filipek

24. Katarzyna Jonaczyk



Emocje na torze podgrzewać będą niezmiennie prowadząca Karolina Gilon oraz komentatorzy „Juras” Łukasz Jurkowski i Jerzy Mielewski!

Finał "Ninja Warrior Polska" w Polsacie we wtorek o godz. 20:05!

Informacja prasowa