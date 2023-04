We wtorek wieczorem Energa MKS Kalisz ugości w swojej hali zawodniczki z Bielska-Białej. Będzie to drugie starcie w tej parze ćwierćfinałowej TAURON Ligi. Relacja na żywo z meczu Energa MKS Kalisz - BKS Bostik Bielsko-Biała na Polsatsport.pl.

Na tym etapie rozgrywek rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów. Oznacza to, że już spotkanie w Kaliszu może wyłonić drużynę, która zagra w półfinale. Stanie się tak, jeżeli to bielszczanki sięgną we wtorek po zwycięstwo. Bilans setów nie ma absolutnie żadnego znaczenia.

Podopieczne Bartłomieja Piekarczyka zwyciężyły bowiem przed własną publicznością w pierwszym ćwierćfinałowym meczu. BKS okazał się lepszy po wyczerpującym, pięciosetowym boju. Bielszczanki do triumfu poprowadziła MVP spotkania - Paulina Damaske.

Jeżeli kaliszanki chcą zachować szansę na awans do strefy medalowej, muszą wygrać wtorkowe starcie. Ewentualny trzeci mecz zostanie rozegrany w Bielsku-Białej.

Relacja i wynik na żywo meczu Energa MKS Kalisz - BKS Bostik Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godz. 19.00.