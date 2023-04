TAURON Liga: OnlyBio Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź. Relacja i wynik na żywo

ŁKS Commercecon Łódź nie pozostawił złudzeń w pierwszym ćwierćfinale OnlyBio Pałac Bydgoszcz i gładko wygrał 3:0. Łodzianki okazały się najlepsze w fazie zasadniczej, wyprzedzając drugi Developres Belle Doline Rzeszów o jeden punkt. Jedyną porażką ŁKS Commercecon Łódź w rundzie zasadniczej była przegrana z Chemikiem Police.

OnlyBio Pałac Bydgoszcz to ostatni zespół, który załapał się do fazy play-off. Bydgoszczanki nie mają ostatnio dobrej passy. Z minionych pięciu meczów nie wygrały ani jednego. Historia rywalizacji obu zespołów również nie przemawia za zespołem z Bydgoszczy. ŁKS Commercecon Łódź wygrał dziewięć z dziesięciu ostatnich meczów i to łodzianki są również faworytem najbliższego spotkania.

Relacja na żywo z meczu OnlyBio Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godz. 17:30.

DK, Polsat Sport