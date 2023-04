We wtorkowy wieczór ekipa Manchesteru City zagra pierwszy mecz ćwierćfinałowy w Lidze Mistrzów przeciwko Bayernowi Monachium. Kibice "Obywateli" mocno liczą na świetną postawę Erlinga Haalanda, który w tej kampanii Champions League trafiał do siatki rywali już dziesięciokrotnie.

Wielu może zastanawiać się, czy znajdzie się ktoś, kto będzie w stanie zatrzymać Haalanda w drodze po koronę króla strzelców tych rozgrywek? Norweg z dziesięcioma trafieniami jest liderem klasyfikacji, a drugi Mohamed Salah plasuje się z ośmioma golami. Trzeci Kylian Mbappe zdobył siedem bramek. Sęk w tym, że obaj nie powiększą już swojego dorobku, ponieważ ich zespoły - Liverpool oraz PSG odpadły w 1/8 finału.

Najbliżej dogonienia Haalanda są zatem kolejni w klasyfikacji - Vinicius Junior z Realu Madryt oraz Joao Mario z Benfiki. Obaj tracą jednak do napastnika Manchesteru City aż cztery gole, co na tym etapie rozgrywek wydaje się sporą stratą.

Haaland spisuje się w tym sezonie kapitalnie nie tylko na niwie europejskiej, ale również krajowej, czego dowodem aż 30 trafień w Premier League, gdzie także jest liderem klasyfikacji strzelców. Na swoim koncie posiada jeszcze cztery trafienia w pucharach krajowych, co daje w sumie aż 44 gole w 37 meczach!

Przekonamy się, czy rozpędzonego 22-latka będzie w stanie zatrzymać Bayern. Defensorzy "Die Roten" muszą uważać na Haalanda zwłaszcza we własnym polu karnym, a to dlatego, że gwiazda reprezentacji Norwegii wszystkie swoje dotychczasowe trafienia w Lidze Mistrzów w tym sezonie zanotowała w "szesnastce". Złożyły się na to trzy bramki prawą nogą, sześć bramek lewą nogą oraz jedna głową. Tylko jeden z tych goli pochodził z rzutu karnego.

