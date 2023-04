Finał siatkarskiej Ligi Mistrzyń bez włoskiej ekipy

Eczacibasi Dynavit Stambuł pokonało Igor Gorgonzola Novara 3:0 w rewanżowym spotkaniu półfinału Ligi Mistrzyń siatkarek. W pierwszym starciu górą były Włoszki, które zwyciężyły z zespołem ze Stambułu 3:2. Turczynki zdołały odwrócić losy rywalizacji i to one zameldowały się w finale. Spotkanie finałowe zostanie rozegrane 20 maja w Turynie. Rywalem Eczacibasi będzie inny turecki zespół – zwycięzca rywalizacji VakifBank SK - Fenerbahce Opet Stambuł.

Choć początek spotkania był dość wyrównany (5:5), a żadna z drużyn nie potrafiła zbudować większej przewagi i odskoczyć przeciwniczkom, to jednak turecki zespół wyglądał na bardziej zmotywowany. Podobnie było w środkowej części seta (17:17; 19:19). Końcówka należała już do Turczynek. W ataku skutecznie spisywały się TiJana Bosković i Irina Voronkova, dając swojej drużynie prowadzenie w meczu 1:0 (25:22).

Drugiego seta z wysokiego C rozpoczęły Turczynki, gdzie po ataku Hande Baladin prowadziły one już 8:4. Po drugiej stronie siatki słabo spisywała się z kolei liderka zespołu z Novary Ebrar Karakurt, która nie potrafiła przebić się przez blok przeciwniczek (10:6; 15:7). W końcówce asa serwisowego dołożyła jeszcze Bosković, zwiększając prowadzenie swojej ekipy do dziewięciu punktów (20:11). Siatkarki Eczacibasi nie pozwoliły już w tej odsłonie podnieść się rywalkom i zamknęły drugiego seta wynikiem 25:12.



Na początku trzeciej partii Włoszki zdawały sobie sprawę w jak kłopotliwym położeniu się znalazły i nie pozwoliły odskoczyć siatkarkom ze Stambułu (9:9). Jednak w połowie seta Turczynkom udało się wyjść na prowadzenie (17:15), którego nie oddały już do końca spotkania. Mecz zakończyła skutecznym atakiem liderka drużyny ze Stambułu - Bosković, dając Eczacibasi Dynavit Stambuł upragniony finał Ligi Mistrzyń.

Eczacibasi Dynavit Stambuł - Igor Gorgonzola Novara 3:0 (25:22, 25:12, 25:21)

MVP spotkania wybrana została TiJana Bosković.



Eczacibasi: TiJana Bošković, Yasemin Güveli, Irina Voronkova, Maja Ognjenović, Sinead Jack, Hande Baladin – Simge Şebnem Aköz (libero) oraz Elif Sahin, Beyza Arici, Tuna Aybüke, Cetinay Ozel, Laura Heyrman, Saliha Sahin, Samanta Fabris, Yaprak Erkek. Trener: Ferhat Akbas.



Novara: Cristina Chirichella, Kenia Carcaces Opon, Ebrar Karakurt, Anna Danesi, Caterina Chiara Bosetti, Ilaria Battistoni - Eleonora Fersino (libero) oraz Carlotta Cambi, McKenzie Adams, Gaia Giovannini, Giulia Bresciani, Lucia Varela Gomez, Sara Bonifacio, Julia Ituma. Trener: Stefano Lavarini.

OL, Polsat Sport