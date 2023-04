Czas na kolejne siatkarskie emocje w PlusLidze! W środę w gdańskiej Ergo Arenie miejscowy Trefl podejmie Jastrzębski Węgiel. Stawką spotkania będzie awans do półfinału najwyższej klasy rozgrywkowej i walka o medale w sezonie 2022/23.



Trefl stanie przed trudnym zadaniem, bowiem pierwsze dwa spotkania z finalistą Ligi Mistrzów zakończyły się gładkimi porażkami bez ani jednego ugranego seta. Takie rezultaty oznaczają, że gdańszczanie zagrają u siebie "mecz ostatniej szansy", bowiem każda porażka będzie oznaczała koniec marzeń o strefie medalowej i walkę o miejsca 5-8 w sezonie 2022/23.

W zdecydowanie lepszej sytuacji są jastrzębianie, którzy wciąż mogą świętować swój historyczny sukces jakim jest pierwszy awans do finału Ligi Mistrzów. Podopieczni Marcelo Mendeza, który nota bene przedłużył niedawno kontrakt ze swoim aktualnym pracodawcą, poszli za ciosem także w rozgrywkach PlusLigi i nie jest tajemnicą, że to oni są jednym z faworytów do zagrania także w finale krajowych mistrzostw. Zwłaszcza, że największy rywal w ostatnich latach - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle jest w tym sezonie po drugiej stronie drabinki i nie jest wykluczone, że takie starcie zobaczymy właśnie w finale. Najpierw jednak jastrzębianie muszą się skupić na najbliższym rywalu i spotkaniu, bo zdecydowanie nie będzie to łatwy mecz.



Ostateczny zwycięzca ćwierćfinałowej pary Trefl - Jastrzębski zmierzy się w półfinale z wygranym rywalizacji Aluron CMC Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn.



Relacja i wynik na żywo meczu Trefl Gdańsk - Jastrzębski Węgiel od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport