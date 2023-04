Polski zawodnik MMA złapany na dopingu. Niepokojące doniesienia

Niepokojące wieści napływają z Francji. Jak poinformował w jednym z wywiadów Abdoul Abdouragimov (16-1, 2 KO, 11 Sub), jego poprzedni rywal Rafał Haratyk (16-5-2, 4 KO, 5 Sub) został przyłapany na dopingu. Przypomnijmy, że 35-latek w czerwcu miał walczyć o pas mistrzowski organizacji Ares FC w kategorii średniej. Głos w sprawie zabrał menadżer zawodnika Artur Gwóźdź

Zawodnik z Bielska-Białej miał "wpaść" na stosowaniu niedozwolonych środków przy okazji styczniowego starcia z Abdouragimovem. Stawką tamtego pojedynku był mistrzowski tytuł. Polak był wyraźnym underdogiem, ale przebieg walki kompletnie tego nie odzwierciedlał. Haratyk przeważał i wydawało się, że sprawi niespodziankę i sięgnie po pas.

ZOBACZ TAKŻE: Ostra wymiana zdań Jana Błachowicza z mistrzem UFC. Padły mocne słowa

Abdoul Abdouraguimov vient d’annoncer via une interview en russe que son dernier adversaire Rafal Haratyk a été testé positif au contrôle antidopage ! 🚨



Ce qui rend cette victoire encore plus impressionnante 😳



[h/t @MMAPropagande] pic.twitter.com/CCCU1lACrH — La Sueur (@LaSueur_off) April 11, 2023

Niestety w piątej, ostatniej rundzie Abdouragimov zaatakował Polaka balachą na kolano. Haratyk był już bardzo zmęczony. Ostatecznie poddał walkę 25 sekund przed końcem pojedynku. Nowym mistrzem Ares FC w wadze średniej został "Lazy King".

Wszystko wskazuje na to, że ta wygrana utorowała Francuzowi dagestańskiego pochodzenia drogę do UFC. W ostatnich dniach francuskie media informowały, że 27-latek jest o krok od podpisania kontraktu z największą organizacją MMA na świecie. Sam zainteresowany w jednym z wywiadów odniósł się do walki z Haratykiem i zdradził, że w organizmie Polaka wykryto niedozwolone środki.

Dodajmy, że 23 czerwca "The Polish Tank" miał zmierzyć się z Brazylijczykiem Henrique Shiguemoto, a stawką pojedynku miał być pas mistrzowski. Jeżeli doniesienia z Francji się potwierdzą, walka stanie pod bardzo dużym znakiem zapytania. Sprawę na Twitterze postanowił skomentować menadżer Haratyka Artur Gwóźdź. Szef Artnox Fight Sport wyjaśnił, że w jednej z próbek wykryte zostały śladowe ilości ostaryny. Obecnie zawodnik i jego sztab czekają na wyniki testów próbki B.

W związku z doniesieniami w kierunku Rafała Haratyka, jakoby stosował doping w przygotowaniach do ostatniej walki informuję że sprawa jest w trakcie wyjaśniania. W jednej z próbek zostały wykryte ŚLADOWE ilości Ostaryny. @ThePolishTank @InTheCagePL @DHerczyk — Artur Gwóźdź (@ArtnoxArtur) April 12, 2023

Nie jest to steryd, lecz środek ten faktycznie jest na liście środków zakazanych. W związku z zaistniałą sytuacją czekamy na wyniki badań próbki B oraz wyniki badań odżywek, które Rafał przyjmował w przygotowaniach do walki, ponieważ wg nas jest to jedyna możliwość w której — Artur Gwóźdź (@ArtnoxArtur) April 12, 2023

środek taki jak Ostaryna mógł dostać się do organizmu Rafała. Rafał KATEGORYCZNIE zaprzecza przyjmowaniu jakichkolwiek środków dopingujących, czego potwierdzeniem będzie również fakt że żadna inna substancja zakazana nie została u niego wykryta, — Artur Gwóźdź (@ArtnoxArtur) April 12, 2023

a jak wiadomo, najczęściej wykrywane są środki takie jak: EPO, HGH, Stanazolol, Boldenon, Turinabol czy Oxandrolon oraz inne. — Artur Gwóźdź (@ArtnoxArtur) April 12, 2023

Haratyk uchodzi za jednego z najlepszych zawodników kategorii średniej w Polsce. Na swoim koncie ma występy m.in. w FEN i ACA. W zawodowym MMA stoczył dotąd 23 pojedynki, z których wygrał 16.

mtu, Polsat Sport