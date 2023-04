Rozpoczął się wyścig o organizację piłkarskich Euro 2028 i 2032

Gotowość do przeprowadzenia finałów Euro 2028 zadeklarowała Wielka Brytania (grupująca federacje Anglii, Szkocji, Irlandii Północnej, Walii) wspólnie z Irlandią. Akces do ugoszczenia najlepszych ekip Europy w roku 2032 zgłosili Włosi. Z kolei kandydatura turecka obejmuje oba turnieje.

Anglicy po raz ostatni rolę samodzielnego gospodarza ME pełnili w 1996 roku. Włosi takiego wyróżnienia dostąpili w 1980 roku. Turcja do tej pory nie organizowała tej imprezy.

Od początku dobre notowania zbiera "wyspiarska" oferta, która dysponuje dziesięcioma stadionami – sześć w Anglii i po jednym w każdym z pozostałych krajów – o pojemności od 90 652 widzów na Wembley do Casement Park w Belfaście z 34 500. Średnia widownia tych obiektów wynosi około 58 000.

Brytyjscy organizatorzy propozycję określają "niskim ryzykiem i wysoką nagrodą” ze względu na „słynne na całym świecie boiska piłkarskie o dużej pojemności i najnowocześniejsze obiekty”. Twierdzą, że dostępnych będzie prawie trzy miliony biletów, czyli więcej niż oferowała jakakolwiek poprzednia edycja turnieju.

Zrównoważony rozwój został umieszczony na pierwszym planie, ponieważ przewiduje się, że ponad 80 procent posiadaczy biletów będzie mogło podróżować na mecze środkami transportu publicznego. Brytyjczycy mają silne poparcie rządu.

"Cieszymy się, że nasi partnerzy rządowi są w pełni zaangażowani w ofertę organizacji UEFA Euro 2028" – czytamy w oświadczeniu organizatorów.

Kontrkandydatem w tym przypadku jest oferta Turcji, która aplikuje o Euro w 2028 lub 2032 roku. To już szósta z rzędu próba organizacji mistrzostw Europy nad Bosforem.

Ze swej strony Mehmet Buyukeksi, prezydent tureckiej federacji podkreślił, że "zdobycie prawa do organizacji tak dużego turnieju będzie ukoronowaniem 100-lecia powstania Republiki Tureckiej".

Minister sportu Muharrem Kasapoglu ma gwarancję rządową i stwierdził, że Turcja posiada wszystko, czego potrzeba do organizacji takich imprez. - Myślę, że Turcja może wnieść istotną wartość dodaną do Euro 2028 i Euro 2032 - powiedział minister. Aplikacja była przygotowywana przez osiem miesięcy.

Stambuł 6 czerwca ma być gospodarzem tegorocznego finału Ligi Mistrzów na Stadionie Olimpijskim im. Ataturka. „W przeszłości z sukcesem zorganizowaliśmy mecze finałowe Ligi Mistrzów 2005 i Pucharu UEFA 2009 oraz mecz o Superpuchar UEFA 2019. A dodatkowo będziemy gospodarzem finału Ligi Mistrzyń 2025" - dodał sekretarz generalny tureckiej federacji Kadir Kardas.

Ostatnią ofertę złożoną w środę do UEFA przekazały Włochy na Euro 2032. W trakcie ME 2020 cztery miasta z tego kraju były gospodarzami turniejowych meczów. - To niezwykła okazja dla Włoch - stwierdził prezydent włoskiej federacji Gabriele Gravina.

W turniejach 2028 i 2032 wezmą udział 24 drużyny.

Rosja początkowo zadeklarowała w zeszłym roku zainteresowanie organizacją jednego z dwóch turniejów, ale UEFA ogłosiła w maju ubiegłego roku, że nie rozważy żadnej oferty Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej. Było to po tym, jak rosyjskie kluby i reprezentacje zostały zawieszone we wszystkich rozgrywkach UEFA z powodu wojny na Ukrainie.

Komitet Wykonawczy UEFA ma zagłosować, która z ofert otrzyma prawa do organizacji, na posiedzeniu zaplanowanym na 10 października.

MC, PAP