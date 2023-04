UNI Opole i Moya Radomka Radom zmierzą się w drugim i decydującym meczu o 9. miejsce w TAURON Lidze. Siatkarki z Radomia triumfowały w pierwszym spotkaniu i potrzebują tylko dwóch setów do zwycięstwa w całej serii. Relacja na żywo z meczu UNI Opole - Moya Radomka Radom od godz. 19:00 na Polsatsport.pl.

Przed nami decydujące rozstrzygnięcia w TAURON Lidze! Już w środowy wieczór na boisko w Opolu wyjdą ekipy miejscowego UNI oraz Moya Radomki Radom. Stawką będzie 9. miejsce na koniec sezonu 2022/23.

UNI Opole może czuć się rozdrażnione po końcówce rundy zasadniczej. Opolskiej drużynie zabrakło zaledwie jednego punktu, aby wejść do play-offów i spróbować sprawić niespodziankę w ćwierćfinale ligowych rozgrywek. Tak się jednak nie stało i UNI musi walczyć o dziewiątą lokatę. Co więcej - siatkarki z Opola przegrały pierwsze spotkanie z Moya Radomką Radom i do zwycięstwa w całej serii potrzebują wygranej 3:0 i 3:1 oraz triumfu w złotym secie.



Siatkarki Radomki mogą za to wynagrodzić sobie bardzo słabą rundę zasadniczą i osłodzić wcześniejsze porażki cennym zwycięstwem na koniec sezonu. Tylko cztery wygrane i przedostatnie miejsce (nie licząc wycofanej z rozgrywek Legionovii) zdecydowanie nie satysfakcjonują nikogo w radomskim klubie, wobec czego pierwsza wygrana u siebie z UNI może być zwiastunem powrotu do lepszej formy na samym finiszu. Najpierw jednak trzeba zwieńczyć dzieła na trudnym, wyjazdowym terenie i pamiętać, że rywalki mają ten sam cel.



Relacja i wynik na żywo meczu UNI Opole - Moya Radomka Radom od godz. 19:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport