Pierwsza konfrontacja przysporzyła kibicom wielu emocji. Wrocławianki postawiły się faworyzowanym rywalkom, wygrywając na wyjeździe premierową odsłonę 25:18. To podrażniło siatkarki Developresu, które w kolejnej partii zdeklasowały ekipę z województwa dolnośląskiego do 9.

To jednak nie zdeprymowało siatkarek Michala Maska, które po raz drugi urwały seta pretendentkom do zwycięstwa (25:20). Gdy wydawało się, że może dojść do sensacji w hali na Podpromiu, wtedy to rzeszowianki pokazały charakter, triumfując ostatecznie po tie-breaku.



W środę rywalizacja przeniesie się do stolicy Dolnego Śląska. Jeśli tam zwyciężą zawodniczki Developresu, wówczas awansują do najlepszej czwórki rozgrywek. Wrocławianki nie są jednak bez szans w konfrontacji z utytułowanym rywalem. Czy będą w stanie wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, aby przedłużyć ćwierćfinałową rywalizację?



