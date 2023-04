Zmiana trenera w klubie Ronaldo. Nie zjednał sobie szatni

Garcia poprowadził obecnego wicelidera Saudi Pro League w 26 spotkaniach, z czego aż 18 wygrał. Wszystko wskazuje na to, że tak dobry bilans nie wystarczył jednak do zachowania posady. Kluczem do decyzji zarządu okazał się ostatni mecz ligowy, w którym Al-Nassr bezbramkowo zremisowała z znajdującym się na odległej, 11. pozycji Al-Feiha. Po zakończeniu spotkania w stronę szkoleniowca wylało się dużo krytyki za podjęte wybory.

"Marca" relacjonuje, że w zespole powstała grupa opozycyjna, która od dłuższego czasu nie zgadzała się z Garcią. Należeć do niej miał również Cristiano Ronaldo, według którego zespół powinien skupić się bardziej na grze ofensywnej. Portugalczyk jest na tyle ważną postacią w klubie, że działacze nie mogli nie zareagować na jego sugestie.

Francuz w swojej trenerskiej karierze prowadził takie kluby, jak Olympique Lyon, AS Roma, Dijon czy Olympique Marsylia. 59-latek rozpoczął swoją pracę jako szkoleniowiec drużyny z Arabii Saudyjskiej w lipcu ubiegłego roku.

MSZ, Polsat Sport